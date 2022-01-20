「我們不漲價」 花蓮旅宿自律聲明邀民眾安心遊

今年春節有9天連假，儘管疫情籠罩，花蓮縣旅宿平均訂房率仍有8成，為避免任意漲價重創觀光形象，花蓮旅宿、觀光業者共同發表自律聲明，強調「春節安心遊，旅宿不漲價」。縣府說，民眾若發現收取房價超過定價，可向縣府檢舉，若查證屬實將裁罰，最高罰5萬元。

高雄去年底跨年時就有消費者反映房價「漲過頭」，影響觀光形象。花蓮縣府因此在春節觀光旺季前，邀集縣內旅宿業五大公協會，以及花蓮觀光協會協商，業者都承諾全力配合不漲價，並共同發表「春節旅宿不漲價」聲明。

包括花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長劉惠美、花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡、花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦、花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長林文松、花蓮縣國際民宿協會理事長鄭竹雅等人都表示會全力配合縣府政策，也會呼籲所有會員做好防疫、維持住宿品質，並堅持不漲價。

縣府消保官危正美說，目前旅宿業者大多在官網或訂房網上揭露房價，但業者也需要在接待櫃台標示房型、房價，維護非網路訂房旅客的權益。她也提醒消費者若遇到房價標示不清或藉機哄抬、未依規定退費，可撥打1950消費者服務專線。

縣府觀光處長張志翔說，旅宿業依法訂定房價並報請縣府備查後，即為對外銷售的價格，民眾可以在「台灣旅宿網」查詢，若是業者收取房價超過定價，就是漲價行為，消費者可以向縣府檢舉。查證屬實後，可依發展觀光條例裁罰1萬元至5萬元不等罰鍰。