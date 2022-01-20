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春節阿里山出遊車潮多 公路總局規畫多條替代道路

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
公路總局預估嘉義阿里山地區春節連假將湧現車流，第五區養護工程處與監理所等單位，與業者、警方協調針對車多擁擠路段，規畫多條替代道路。記者莊祖銘／攝影
公路總局預估嘉義阿里山地區春節連假將湧現車流，第五區養護工程處與監理所等單位，與業者、警方協調針對車多擁擠路段，規畫多條替代道路。記者莊祖銘／攝影

今年春節9天連假從1月29日至2月6日，公路總局預估嘉義阿里山地區將湧現車流，第五區養護工程處與監理所等單位，與業者、警方協調針對車多擁擠路段，規畫多條替代道路，也建議民眾搭乘大眾運輸，緩解擁塞車流。

五工處預估，連假期間尤其初三時，阿里山公路中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段可能出現大量車流，大多為民眾出遊、走春，其中中埔-頂六路段常因下山車流集中、國道匝道儀控管制造成車多。

五工處今年春節連假提供上下山2條替代路線，建議下山後要繼續北上的民眾可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道，而於國道3號南下車輛亦可提早下竹崎交流道行駛替代路線往阿里山。

嘉義縣政府及阿里山風景管理處2月3至5日上午9點到下午5點，將針對169線石棹往奮起湖段管制小車單向，五工處建議，前往奮起湖車輛由台18線63.4K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖或可至61K樂野服務區停車場停車後搭接駁車；回程則行駛169線往石棹前往奮起湖。

五工處連假期間也會在阿里山公路45k至48k、51k、81k、83k等處增設爬坡道，導引慢車行駛外側車道，有效減少行車延滯，也避免等待不及所造成的超車意外。另，76k、78k、79k等明隧道修復工程，單線雙向管制通行，五工處也呼籲駕駛人慢行。

公路總局預估嘉義阿里山地區春節連假將湧現車流，第五區養護工程處與監理所等單位，與業者、警方協調針對車多擁擠路段，規畫多條替代道路。記者莊祖銘／攝影
公路總局預估嘉義阿里山地區春節連假將湧現車流，第五區養護工程處與監理所等單位，與業者、警方協調針對車多擁擠路段，規畫多條替代道路。記者莊祖銘／攝影

阿里山 奮起湖 連假 春節

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