響應政府穩定物價 日立冷氣春節前凍漲

全球疫情不退，對製造業、運輸業的衝擊持續擴散，近期各行各業皆傳出漲價消息。日立冷氣表示，因為疫情衝擊，製造業不僅缺原物料、缺工也缺晶片，不只汽車、手機這類大家熟知需要晶片的產業受到影響，智慧家電近年成為主流也讓各式家電大鬧晶片荒，而各大賣場、通路年前原本就是採購旺季，更可明顯感受進口家電缺貨潮。日立冷氣響應政府穩定民生物價政策，通路端均表示會盡量頂住壓力抗漲，同時也持續努力進貨，維持供貨平穩。

日立冷氣感謝消費者長期肯定與支持，決心以堅持品質作為最高準則，來面對全球原物料齊漲、海運成本增加，且晶片零件短缺的問題，考量消費者的感受和權益，日立冷氣願樹立企業風範，與政府共同穩定物價，春節過年前冷氣價格不調漲，與消費者攜手安居過好年。