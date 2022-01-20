台南公布春節疏運！ 初三到初五仁德部分時段匝道封閉

今年春節連續假期有9天，台南市政府今公布「春節疏運3部曲」，以交通疏導、停車規畫、公共運輸等措施疏導人車潮，並成立「交通疏運指揮中心」，針對安平觀光熱區，市府將在周邊停車場設免費接駁車，減少找車位、塞車不便。另外，初三到初五國道1號仁德交流道部分時段匝道封閉，北上車流可改從大灣交流道駛入。

交通局長王銘德指出，為了能即時處理春節期間交通問題，將在2月1日到6日開設「交通疏運指揮中心」，監控轄內各主要道路的車流情形。

遊客多的安平地區因區內停車場有限，交通局建議，自行開車從北側來的遊客可行駛四草大道到王城路周邊停車場，東、南側遊客可停放永華路及健康路至安億路停車場，再轉搭免費接駁車往安平景點，避免在舊城區找車位不方便、減少車流壅塞。

市長黃偉哲表示，春節期間大台南公車以假日班表營運，持市民卡可免費搭乘市區公車，持電子票證搭乘「33、61、88、99、山博行線」享半價優惠，市民及遊客可多加利用。雙層巴士24小時票優惠150元，持市民卡只要99元。計程車在1月28日至2月6日按表計費，並加收50元。

公有路邊、路外停車格在1月31日到2月3日暫停收費；崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街公兒E37、和平公園停車場、大學路社E2等41處，照常收費。春節期間仍會持續拖吊作業。