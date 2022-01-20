春節前肉蛋價格上漲 陳吉仲：飼料成本高保證供應無虞
農曆春節將至，許多民眾開始購置各式農漁畜產品準備年菜，不過近期蛋價明顯高漲，比過去五年同期還高35%，雞肉、豬肉也有漲價情況，農委會主委陳吉仲今天表示，主因是飼料價格漲四倍，導致成本上升，會確保春節蔬菜、肉類供應無虞。
1月18日台北果菜市場的蔬菜平均交易價格為每公斤24.1元，比過去五年同期22.1元多了快一成，其中花椰菜、大芥菜、蘿蔔漲幅較高，高麗菜持平、大白菜小跌。
水果平均交易價格每公斤61.5元，也比過去同期55.2元漲了一成多，棗子、桶柑、蓮霧都漲，不過椪柑、茂谷柑、鳳梨釋迦則下跌。
過年民眾愛吃的白鯧則有明顯跌幅，1月18日平均交易價格每公斤368.7元，比往年同期457.6元跌約兩成；石斑魚、白蝦等則稍有上漲。
肉類呈現全面上漲，根據全台交易價格，毛豬1月18日交易價格為每公斤76.5元，往年同期約71.5元，土雞每公斤71.7元、往年70.4元，尤其雞蛋往年每公斤42.5元，現在上漲到57.5元。
針對雞蛋及肉類價格高漲，陳吉仲說，過去一段時間原物料高漲，玉米、黃豆進口價格都受到影響，飼料價格上漲幅度比往年多了40%，而雞蛋、豬肉、雞肉的主要成本是來自飼料，但台灣價格相對其他國家還屬於合理水準範圍，農民也會努力生產，提供消費者優質的肉產品及雞蛋。
陳吉仲表示，經過盤點後，確認這兩周供應的雞蛋數量遠超過去五年的平均水準，保證雞蛋供應量絕對沒有問題，若有任何超市、傳統市場或任何地方，只要雞蛋有缺都可以立即補足。
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