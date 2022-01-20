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蝦皮購物賀新春！「1.25商城狂購節」限時下殺1折起
蝦皮購物年貨節剛結束，「1.25商城狂購節」接力登場，攜手站上百大品牌祭出「商城299元免運」、「商城85折券」、「蝦幣25倍回饋」等3大好康以及超殺1折起優惠，iPhone 13 Pro Max破盤價20,200元、AirPods Pro（搭配MagSafe充電盒）2,000元有找、tokuyo Mini玩美椅春節暖心價26,400元。
蝦皮購物「1.25商城狂購節」限時優惠下殺1折起，earth music&ecology毛毛連帽中空纖維長版大衣外套限時特惠439元；DHC純欖護唇膏3入組原價1,050元、新年瘋搶價105元；MacBook Air M1下殺近48折，特惠價15,450元；任天堂Switch OLED配件禮包組特價5,614元；Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi－Fi版活動價1,373元；星球工坊經典口味組限時優惠只要70元；老媽拌麵麻辣鴨血寬粉限時特價百元有找。
蝦皮購物「1.25商城狂購節即日起開放預領商城券，商城85折券消費滿2,000元即可使用、最高現折5,000元，數量有限先用先贏。ASUS 華碩14吋筆電（星空灰／冰柱銀）搭配賣場優惠券與商城85折券後特價21,400元，現省9,500元。
春節必玩的刮刮樂，蝦皮遊戲也有。即日起至1月25日點進蝦皮遊戲玩刮刮樂，天天抽免運券、商城85折券與蝦幣好禮，1月25日當天還有機會抽中萬元購物金。此外，1月25日下單並參加「賀歲好禮」集點，下單滿額還有機會將Dyson、APPLE、LG等眾多國際知名品牌賀歲禮帶回家。
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