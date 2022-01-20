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飼料第五波漲價通知來了！高蛋價農民憂招致消費緊縮

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
蛋雞飼料連4漲，飼養成本連連上升，蛋雞產蛋率卻沒相對提升。記者簡慧珍／攝影
蛋雞飼料連4漲，飼養成本連連上升，蛋雞產蛋率卻沒相對提升。記者簡慧珍／攝影

家禽家畜飼料價格漲聲不停，蛋雞飼料連漲4次，飼養成本提高三成六，反映在售價，目前白雞蛋每台斤42元至44元，運往北部每台斤加價5元運費，大台北消費者買到47元至49元白雞蛋；全國最大產地彰化縣，養蛋雞的農民接獲飼料商通知，還有第五波漲價，農民無不叫苦連天。

彰化縣陳姓農民說，去年5月中旬至9月初，Covid-19土本疫情升溫，餐廳暫停營業，學校停課，雞蛋消費量急速下降，飼料成本卻悄悄微幅上升，賣雞蛋從微獲利變成損益打平，到後來每台斤賠本1至2元出售。

陳姓農民表示，去年的下半年，飼料成本再三漲價，白雞蛋成本價原本每台斤26元，現在要31元至32元，蛋農以每台斤34元至36元賣出，小有獲利，盤商轉售層層賺取差價，到消費端已經每台斤42元至44元，農民頗擔心蛋價升高，民眾的消費可能緊縮。

「最糟的是蛋雞產蛋率下降，到現在找不出明確原因。」陳姓農民說，以往3萬隻蛋雞可撿125箱蛋，最近一年內已下降到最多撿90箱蛋，可能與氣候、用藥有關，近日禽流感蔓延，加重蛋農的飼養壓力，只要驗出陽性就全場撲殺，連一箱蛋都沒了，因此不敢輕易打開簾幕通風，除了擔心招來野鳥進場傳播病毒，也怕病毒隨空氣飄入。

曾姓農民指出，蛋雞飼料已漲4次，從11元漲到15元，白雞蛋的蛋價一路攀升到42元至44元，最近蛋農接到飼料商通知又要漲價，可能漲到16元至17元，飼養成本被墊高，白雞蛋一定跟著漲價。

曾姓農民又說，彰化縣是全國最大產地，產地直銷到零售市場的價差約10元，運送到大台北地區的運費每台斤加5元，如果彰化縣民買白雞蛋每台斤42元，台北地區購買是47元，上等白雞蛋彰化零售市場每台斤44元，台北地區有些小販認為消費者不在計較1元，以每台斤50元零售，紅蛋價格向來比白蛋貴兩元，以此類推，所以產地彰化消費者能買到較便宜的白雞蛋。

雞蛋 農民

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