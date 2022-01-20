民代與企業界寒冬送暖 400弱勢戶春節飽餐

農曆春節將至，8年前由市議員李中發起募年菜送愛心活動，今年台中市10家企業聯合捐贈100萬元，購買9天份年菜，贈送給台中市400位獨居長輩和身障者。

今天中午，社會局長彭懷真、市議員李中及甘霖基金會執行長林錦雪等人，前往居住於東、西區的獨居長輩及身障者家中，致贈春節年菜及保暖物品，提早祝賀農曆年快樂。

社會局表示，今日受贈的劉女士和心智障礙的兒子同住，老老照顧，仰賴社福補助生活，僅能簡單加熱餐食，社會局協助連結甘霖基金會提供送餐服務，母子倆不但得以溫飽而且營養均衡。

這次獲贈年菜，劉媽媽感謝又感動，她說，平常吃得簡單營養，過年也有滿桌豐富的年菜，真的有過節的氣氛。

台中市議員李中說，中國人過年是闔家團聚的日子，8年前看到獨居老人孤單過年，地方民眾告知「長輩們過年只能吃泡麵，一連吃好幾天」，起心動念辦寒冬送暖，發放弱勢獨老年菜，第一年獲得吳六合建築師樂捐，服務30多名東南區的弱勢獨居長輩。

今年共有10家善心企業投入，分別為：里歐實業、櫻花建設、世界鴻廣告、萬群地產、時詣廣告、嘉磐建設、總太集團、鴻邑建設、磐鈺建設及吳六合建築師事務所。共捐贈100萬元關懷弱勢民眾，除了捐贈年菜，結餘善款還會擴大照顧經濟弱勢的獨居長者，為社會注入一股暖流。