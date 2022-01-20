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民代與企業界寒冬送暖 400弱勢戶春節飽餐

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
市議員李中(中)今到獨居長輩及身障者家中，致贈春節年菜及保暖物品，提早祝賀農曆年快樂。圖／台中市議員李中服務處提供
市議員李中(中)今到獨居長輩及身障者家中，致贈春節年菜及保暖物品，提早祝賀農曆年快樂。圖／台中市議員李中服務處提供

農曆春節將至，8年前由市議員李中發起募年菜送愛心活動，今年台中市10家企業聯合捐贈100萬元，購買9天份年菜，贈送給台中市400位獨居長輩和身障者

今天中午，社會局長彭懷真、市議員李中及甘霖基金會執行長林錦雪等人，前往居住於東、西區的獨居長輩及身障者家中，致贈春節年菜及保暖物品，提早祝賀農曆年快樂。

社會局表示，今日受贈的劉女士和心智障礙的兒子同住，老老照顧，仰賴社福補助生活，僅能簡單加熱餐食，社會局協助連結甘霖基金會提供送餐服務，母子倆不但得以溫飽而且營養均衡。

這次獲贈年菜，劉媽媽感謝又感動，她說，平常吃得簡單營養，過年也有滿桌豐富的年菜，真的有過節的氣氛。

台中市議員李中說，中國人過年是闔家團聚的日子，8年前看到獨居老人孤單過年，地方民眾告知「長輩們過年只能吃泡麵，一連吃好幾天」，起心動念辦寒冬送暖，發放弱勢獨老年菜，第一年獲得吳六合建築師樂捐，服務30多名東南區的弱勢獨居長輩。

今年共有10家善心企業投入，分別為：里歐實業、櫻花建設、世界鴻廣告、萬群地產、時詣廣告、嘉磐建設、總太集團、鴻邑建設、磐鈺建設及吳六合建築師事務所。共捐贈100萬元關懷弱勢民眾，除了捐贈年菜，結餘善款還會擴大照顧經濟弱勢的獨居長者，為社會注入一股暖流。

負責送餐的甘霖基金會林錦雪執行長說，日常就在做送餐服務，從民國88年至今已經二十餘年，她很感謝李中議員與社會局這幾年的協助，讓送餐服務網絡更加綿密周延；基金會也特別請營養師調配年菜，一定會讓長輩吃得健康。

市議員李中(左)今到獨居長輩及身障者家中，致贈春節年菜及保暖物品，提早祝賀農曆年快樂。圖／台中市議員李中服務處提供
市議員李中(左)今到獨居長輩及身障者家中，致贈春節年菜及保暖物品，提早祝賀農曆年快樂。圖／台中市議員李中服務處提供

年菜 獨居老人 身障者

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