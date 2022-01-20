元氣一日線上課程 教你增加抗寒力與免疫力
24節氣來到大寒，古云：「大寒大寒，防風禦寒」，又濕又冷的天氣提醒大家做好保暖準備。元氣網於新年度新增會員專屬一日課程服務，首周以「循環好，有元氣，增加抗寒力」為主題，提供影音課程及教學，可依生活作息彈性規劃個人健康學習表。精彩的獨家內容包含自主運動、生活技巧、健腦活動、健康知識，藉由每天的小小動作養成健康好習慣，達到預防疾病效果。
跟著動一動 改善血液循環、讓腦袋更靈光
冬天總是手腳冰冷，手麻、腳麻屬於末梢血液循環不好的症狀，若不加以改善，小心可能會出現胸悶、胸痛、呼吸困難等不適。該如何促進血液循環，避免引發更嚴重的病症？不妨跟著運動專家做活力晨操，透過簡單的動作伸展全身肌肉、舒緩關節筋骨。接著由專業的職能治療師逐步帶領體驗桌遊樂趣，從遊戲中活化腦力、訓練手眼協調能力，達到預防和延緩失智。
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良好健康習慣 遠離心血管疾病
●飲食：用餐時間，注意天氣轉涼要多吃什麼，線上「食在美好」單元分享能降低心血管疾病的食物，以及會干擾慢性病處方箋的抗凝血劑。另由毒物專家、腎臟科名醫顏宗海教導如何安全飲食，避開各種塑膠製品遠離生活毒害；平日多吃蔬果多喝水，幫助身體排除毒素。
●沐浴：冬天洗澡沐浴是一大學問，注意冷熱溫差大易致心血管疾病發作，包括常見的NG洗澡習慣，冬天洗澡也有雷區，快來看看你有沒有做對！
●睡眠：夜晚就寢，頻繁「夜尿」以為是泌尿系統出了問題，其實胃食道逆流、睡眠呼吸中止症也是導致失眠的元兇。長期失眠容易引發心血管疾病、失智症與巴金森病、精神焦慮等；想要睡得好不能只靠「自然療法」，積極就醫治療才能斷根睡眠問題。
元氣健康課程輕鬆學，發掘自己不一樣的潛能
元氣網用戶專屬一日課程服務鼓勵民眾線上學習，完成2個自主運動、學會1個生活技巧、進行2個健腦活動、閱讀3篇健康知識，訂定目標Get執行健康監測計畫。新的一年，展望新年目標，完成學習目標後，元氣網不定期寄送客製化學習包、優惠訊息電子報，自由選擇運動方法來改善各項體能要素，在學習、閱讀、遊戲中達到復能的功用。
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●失智時空記憶的旅人：https://pse.is/3smsvb
●那些癌症教會我的事：https://pse.is/3ypbtmhttps://pse.is/3ypbtm
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