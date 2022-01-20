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北方突現裸眼能看見星星 脈動變星「仙后座R」將登場

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
座落在指引北極星的仙后座中，是被稱為「仙后座R」的一顆脈動變星，將於1月24日達到最大亮度，預估將能以裸眼看見。圖／天文館提供
座落在指引北極星的仙后座中，是被稱為「仙后座R」的一顆脈動變星，將於1月24日達到最大亮度，預估將能以裸眼看見。圖／天文館提供

最近北方的夜空出現了一顆裸眼能看見的星星，是座落在指引北極星的仙后座中，是被稱為「仙后座R」的一顆脈動變星。天文館表示，仙后座R將於1月24日達到最大亮度，預估將能以裸眼看見，仙后座R西沉時間約為午夜12時，因此日落後至午夜之前都能夠觀察到。

天文館表示，仙后座R的亮度變化以434天為週期，視星等會在4.7至13.5之間變動，每個週周期大約只有兩個月的時間能以裸眼看見，隨時間亮度下降後將有超過一年的時間僅能透過望遠鏡觀察。仙后座R是一種米拉型變星，為恆星演化後期的階段，因燃料即將耗盡處於非平衡狀態，使恆星體積出現週期性的膨脹與收縮造成亮度的變化。

館方也在1月16日以遠端天文臺拍下仙后座R的影像，天文館表示，目前視星等估計約5.5，在光害低的郊區已能用裸眼看見，建議有興趣的民眾不妨在入夜後望向北方。

天文館 北極

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