百果山風景區風華再現 小朋友最愛的長溜滑梯將再開放
彰化員林百果山風景區在民國60、70年代曾是中部許多國小的「遠足」熱門地點，交通部觀光局參山國家風景區管理處與員林公所斥資近三千萬進行園區設施及歷史建築整建，最近已完工，小朋友最喜歡的百果山長溜滑梯預計於農曆年配合員林燈會再度開放。
參山處處長曹忠猷說，員林百果山風景區在民國60年代曾盛極一時，是許多人兒時回憶，大家尤其難忘百果山長長溜滑梯和員林特產鹹酸甜蜜餞的滋味，由於地方爭取整修百果山園區，觀光局補助二千多萬元，去年7月動工整修園區，連結百果山歷史、自然生態與觀光產業等元素，打造具在地主題特色的遊憩景點，希望百果山再現風華。
參山處八卦山管理站主任洪英逸說，整個百果山園區除了已有60幾年歷史的長溜滑梯，也有日據時代舊神社，雖現在神社主殿都沒了，但還有歷史建築包括3座日據時代的鳥居、12座石燈籠、2座高麗犬石雕、銅馬。
洪英逸說，百果山園區整修包括改善老舊破損景觀設施，把原先老舊不友善的設施拆除後，讓整個園區視野更寬廣，也加進共融式的兒童遊具及體健設施，適合全家老少共遊。
進行園區整修前，參山處也聽取在地民眾意見，由於長溜滑梯興建之初是當時非常炫的遊樂設施，也是小朋友的最愛，雖頗有歷史感，地方也曾討論過長溜滑梯的安全性，但當地多數民眾都希望保留這個共同記憶，所以參山處也保留長溜滑，再配合草皮等設計，加強其安全性。
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