快訊

俄國將出征烏克蘭？拜登的錯亂警告與北約的旁觀者不救

1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

北市接力舉辦花季 北投三層崎花海五彩繽紛引人潮

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北投三層崎公園內，除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配了銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠。記者鍾維軒／攝影
北投三層崎公園內，除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配了銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠。記者鍾維軒／攝影

北市政府推出一系列花展，包括今日的三崎層花海、樂活夜櫻季等多個花期陸續到來；不過Covid-19本土疫情持續延燒，春節連假又要來臨，恐怕會有大量踏春人潮。對此，北市公園處陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，每個花展都會加強防疫措施，監控人流提醒民眾人潮狀況；至於是否會暫停部分活動？林晁嘉說，會視疫情狀況提升防疫等級。

北市府今天舉辦北投三層崎花海「走吧！我們去看花」開幕記者會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、彭振聲共襄盛舉。公園處處長黃淑如說，三層崎花海是近年來北投的熱門景點，從去年11月第一期花海便提早開跑，第二期除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配了銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，為期2個多月，陪伴市民度過農曆新年和情人節。

不過接下來還有1月29日的樂活夜櫻祭、2月份有陽明山花季和士林官邸鬱金香、3月份還有杜鵑花季和台北玫瑰展等活動。如今春節將至，本土疫情又來搗亂，踏春人潮將大量湧出，屆時會場內恐人山人海。

對此，林晁嘉表示，所有活動都會配合中央公布的防疫政策，在過年期間可預期人潮較多，公園處會在「台北心花漾」Facebook粉絲頁中，針對期間內的花展活動，於上、下午各發布一次人潮狀況，以紅、黃、綠表示擁擠度，並於各處放置1922實聯制QR Code。

林晁嘉說，如果是紅色，就希望民眾暫緩前往，或是擇日觀賞花海；黃燈就是要確保安全距離、佩戴口罩、噴灑酒精等防護；綠燈就是人潮鬆散，民眾可前去參觀花展。若是人潮過多，也會派員舉牌提醒，若是場地過小，將進行人流管制，放大聲公提醒。

北投三層崎公園內，除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配了銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠。記者鍾維軒／攝影
北投三層崎公園內，除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配了銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠。記者鍾維軒／攝影
北投三層崎公園內，除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配了銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠。記者鍾維軒／攝影
北投三層崎公園內，除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配了銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠。記者鍾維軒／攝影

北市 疫情 北投

延伸閱讀

打不到高端？ 北市增開量能 目前剩3590個預約量

民眾黨北市黨部：議員提名作法由黨中央決策

桃園群聚燒到北市大學 北市證實：東吳大學有確診足跡

北投濃濃的歷史感不只來自美食，還有這些回憶！

相關新聞

北方突現裸眼能看見星星 脈動變星「仙后座R」將登場

最近北方的夜空出現了一顆裸眼能看見的星星，是座落在指引北極星的仙后座中，是被稱為「仙后座R」的一顆脈動變星。天文館表示，...

日式丼飯 隱身台中巷弄內的老宅小館

需要尋覓一番，才會發現中國醫藥大學附近的巷弄裡有間日式料理店，「回 未了 日式丼飯」，雖然外觀沒有特別搶眼，但保留老屋的質樸純粹樣貌，讓人一眼就被吸引，店內的日式簡約氛圍，更能感受店主對老宅新生的重視與維護，一如堅持近三年的好味道，就只把丼飯做到最出色。

大手筆提供5億！台南下營上帝廟首推借「五方招財金」

迎接虎年的到來，台南下營上帝廟將首次發送招財金，全年上限5億元，上帝廟主委姜金利說，大年初一開始只要信徒擲出玄天上帝應允...

百果山風景區風華再現 小朋友最愛的長溜滑梯將再開放

彰化員林百果山風景區在民國60、70年代曾是中部許多國小的「遠足」熱門地點，交通部觀光局參山國家風景區管理處與員林公所斥...

北市接力舉辦花季 北投三層崎花海五彩繽紛引人潮

台北市政府推出一系列花展，包括今日的三崎層花海、樂活夜櫻季等多個花期陸續到來；不過Covid-19本土疫情持續延燒，春節...

會計師獻愛捐1200包米 何欣純讚：溫暖了大家

立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位今捐贈白米1200包給大里、太平區10個慈善團體，何欣純說，會計師平日多半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。