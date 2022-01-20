北市接力舉辦花季 北投三層崎花海五彩繽紛引人潮

台北市政府推出一系列花展，包括今日的三崎層花海、樂活夜櫻季等多個花期陸續到來；不過Covid-19本土疫情持續延燒，春節連假又要來臨，恐怕會有大量踏春人潮。對此，北市公園處陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，每個花展都會加強防疫措施，監控人流提醒民眾人潮狀況；至於是否會暫停部分活動？林晁嘉說，會視疫情狀況提升防疫等級。

北市府今天舉辦北投三層崎花海「走吧！我們去看花」開幕記者會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、彭振聲共襄盛舉。公園處處長黃淑如說，三層崎花海是近年來北投的熱門景點，從去年11月第一期花海便提早開跑，第二期除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配了銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，為期2個多月，陪伴市民度過農曆新年和情人節。

不過接下來還有1月29日的樂活夜櫻祭、2月份有陽明山花季和士林官邸鬱金香、3月份還有杜鵑花季和台北玫瑰展等活動。如今春節將至，本土疫情又來搗亂，踏春人潮將大量湧出，屆時會場內恐人山人海。

對此，林晁嘉表示，所有活動都會配合中央公布的防疫政策，在過年期間可預期人潮較多，公園處會在「台北心花漾」Facebook粉絲頁中，針對期間內的花展活動，於上、下午各發布一次人潮狀況，以紅、黃、綠表示擁擠度，並於各處放置1922實聯制QR Code。