會計師獻愛捐1200包米 何欣純讚：溫暖了大家

立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位今捐贈白米1200包給大里、太平區10個慈善團體，何欣純說，會計師平日多半接觸公司行號，埋首於數字及報表中，此次的善行義舉「溫暖了大家，也溫飽許多民眾」，感謝他們不忘回饋社會。

參與捐贈的是中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會，他們透過何欣純把米送給崇正基金會、玉山慈善會、合濟慈善會、和風慈善會、星光愛心慈善會、眾愛慈善會、日新慈善會、草湖關懷協會、十九甲聯誼會、米庄行善團等10個慈善團體，上午舉行捐贈活動。

何欣純說，會計師公會這10多年來默默常態性捐贈白米，每年約捐了2萬5千多包、6萬多公斤的白米，今年仍持續透過捐贈白米活動，關懷社會，並希望能拋磚引玉。

會計師公會代表全國聯合會副理事長郭聰達指出，何欣純平常在第一線跑基層，協助民眾生活上的大小事，了解地方弱勢的需求，非常感謝能透過她協助，把白米轉贈予社福團體丶弱勢族群。

崇正基金會執行長王承祺說，崇正寶宮有食物銀行，長年發送物資給有需要的民眾，感謝何欣純及會計師共同獻愛，讓弱勢族群感受到各界的溫暖。