農曆春節將近 澎縣府協調航空公司增13000座位數

需要尋覓一番，才會發現中國醫藥大學附近的巷弄裡有間日式料理店，「回 未了 日式丼飯」，雖然外觀沒有特別搶眼，但保留老屋的質樸純粹樣貌，讓人一眼就被吸引，店內的日式簡約氛圍，更能感受店主對老宅新生的重視與維護，一如堅持近三年的好味道，就只把丼飯做到最出色。

2022-01-20 11:30