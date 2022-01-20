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農曆春節將近 澎縣府協調航空公司增13000座位數

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
農曆春節將至，澎湖縣政府為照顧返鄉民眾，與航空公司協調，將機位提前釋放，來回歸共提供約1萬3000座位數。圖／澎湖縣政府提供
農曆春節將至，澎湖縣政府為照顧返鄉民眾，與航空公司協調，將機位提前釋放，來回歸共提供約1萬3000座位數。圖／澎湖縣政府提供

農曆春節將至，澎湖縣政府為照顧返鄉民眾，與航空公司協調，將機位提前釋放，來回歸共提供約1萬3000座位數，還有約1成空位。另從本月29日開始將在台北、台中、高雄3機場設服務處，歡迎鄉親返家。

澎湖縣政府表示，往年春節返鄉民眾約7、8000人，為讓鄉親順利返家，縣府先與航空公司溝通，將機位提前釋放，除先釋出12萬5940座位數外，還要增開台北航線4班、台中航線1班、高雄航線5班計10班，來回提供3148座位數。

縣府說，在本月29日開始，縣府將在台北松山、台中清泉崗、高雄小港3機場開設服務處，照顧鄉親需求協調加開班機。

另外海運部分，光正6號本月25、26日望安到高雄航線，因預報風速超過航行標準，將提前在22、23日航行，南海之星2號則因歲修，下月6、7日馬公到高雄航線中，7日的回程取消。

航線 春節返鄉 機場

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