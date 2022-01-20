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「燈Light西螺」趣玩古文明風 5大燈區1月23日點燈
雲林縣指標性燈會「燈Light西螺」連年在西螺大橋高灘地旁舉辦，西螺鎮長鄭玲惠今天裝扮成變形金剛「大黃蜂」為活動宣傳，主題「跨越時空漫遊世界文明」規畫5大燈區，本月23日晚上6點半舉行點燈晚會，知名台語歌手夫妻檔陳隨意、謝宜君將連袂登台演唱，邀遊子「返來西螺」賞燈同樂。
北港燈會、斗六燈會及西螺燈會近年成為雲林縣3大指標性燈會，不少遊客慕名而至，爭相與造型花燈合影留念。
鄭玲惠表示，今年活動場地仍在西螺大橋河濱公園舉行，以灌溉西螺的水源命脈「引西圳」作為主要河岸燈區，呼應地球生命歷史文明發展，打造「史前時代」、「古文明搖籃」、「文藝復興」、「科幻世界」及「河岸燈區」等5大主題燈區。
鄭玲惠說，河岸燈區總長約350公尺，共有21組花燈，希望讓民眾「從冰河時期到侏儸紀世界」、「千年金字塔到未來科幻之旅」體驗進入平行時空的感官饗宴。
鄭玲惠指出，燈區前後入口處有象徵西螺的入口裝置意象，賞燈民眾可從公園前端，一路拍照至尾端，該動線同時為防疫進出口路線，需配合全程戴口罩。
鄭玲惠說，今年燈期本月23日啟燈，當晚供應湯圓及麻油雞，民眾賞燈之餘一起提前圍爐，活動期間配合防疫將不舉辦市集，賞燈時須保持室外1公尺社交距離，活動範圍實施實名制、出入口管制，燈區為單一出入口管制，進場前須量體溫、手部清潔消毒。
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