「燈Light西螺」趣玩古文明風 5大燈區1月23日點燈

雲林縣指標性燈會「燈Light西螺」連年在西螺大橋高灘地旁舉辦，西螺鎮長鄭玲惠今天裝扮成變形金剛「大黃蜂」為活動宣傳，主題「跨越時空漫遊世界文明」規畫5大燈區，本月23日晚上6點半舉行點燈晚會，知名台語歌手夫妻檔陳隨意、謝宜君將連袂登台演唱，邀遊子「返來西螺」賞燈同樂。

北港燈會、斗六燈會及西螺燈會近年成為雲林縣3大指標性燈會，不少遊客慕名而至，爭相與造型花燈合影留念。

鄭玲惠表示，今年活動場地仍在西螺大橋河濱公園舉行，以灌溉西螺的水源命脈「引西圳」作為主要河岸燈區，呼應地球生命歷史文明發展，打造「史前時代」、「古文明搖籃」、「文藝復興」、「科幻世界」及「河岸燈區」等5大主題燈區。

鄭玲惠說，河岸燈區總長約350公尺，共有21組花燈，希望讓民眾「從冰河時期到侏儸紀世界」、「千年金字塔到未來科幻之旅」體驗進入平行時空的感官饗宴。

鄭玲惠指出，燈區前後入口處有象徵西螺的入口裝置意象，賞燈民眾可從公園前端，一路拍照至尾端，該動線同時為防疫進出口路線，需配合全程戴口罩。