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早餐店也限用一次性飲料杯？環保署：將通盤考慮

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署去年底預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，今天舉辦草案研商會。記者吳姿賢／攝影
環保署去年底預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，今天舉辦草案研商會。記者吳姿賢／攝影

為減少一次性飲料杯用量，今年7月起「所有」飲料店不得提供保麗龍杯，「連鎖」飲料店必須提供自備飲料杯的消費者5元優惠。今天草案研商會上，民間認為應釐清「飲料店」範圍，如早餐店也是販賣飲料大宗，應比照飲料店納管，環保署表示，將列入通盤考慮。

台灣每年使用超過15億個一次性飲料杯，環保署去年底預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，預計今年7月起，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質飲料杯；飲料店、速食店、便利商店及超級市場等四大連鎖業者，還須提供自備環保杯的消費者5元以上優惠，是10年來首度調升。

為加速修法進度及確保政策如期於今年7月上路，環保署本周及下周在北中南連續召開四場草案研商會，邀集各大業者及民間團體提出意見。

今天統一多拿滋、野薑花公民協會等不少與會人士希望環保署對於「飲料店」給予更明確定義，根據目前草案，「飲料店指從事茶、咖啡或冷熱飲飲料販售或調理供應顧客飲用的行業，茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商（鋪、販）都納入」，主要指的是手搖飲店、咖啡廳或茶舖。但國內到處可見的早餐店也是飲料販賣主力，許多餐廳也提供飲料，可能需要一併納管。

環保署表示，中南部有很多複合式店家，一邊販賣炸物、雞蛋糕等熟食，但又同時販賣手搖飲，這種有明顯茶舖形式的店家就會被納管，至於早餐店、餐廳等經營型態是否在法規適用範圍，會參考各界建議再通盤考慮，現在也透過公聽方式彙整社會意見，希望法令公告時可更加精確。

環保署說，地方政府會先清查轄區內有哪些適用本次草案的業者，是否被定義為「飲料店」將由地方政府認定，若有疑義也可發文請環保署解釋，這段期間會透過法令宣導讓業者知道自己是否為適用對象。

荒野保護協會表示，未來循環杯由連鎖超商、速食店免費提供，但可考慮未來讓消費者付費，環保署也應跟地方政府共同訂定循環杯規格及回收機制，減少業者建置循環杯的成本。

環保署表示，未來可能有專門提供循環杯服務的商業模式因此興起，也是容器業者轉型方向，循環杯推動初期不建議對消費者收費，但若業者擔心循環杯無法回收，可以設計押金模式；至於地方區域是否要訂定循環杯特定規格，會建議縣市政府因地制宜考慮，環保署會訂定指引讓地方知道如何推動。

綠色和平、看守台灣協會建議設定減塑基準年，並推廣無接觸式服務，避免因疫情就停用循環杯，環保署表示，會納入後續討論，斟酌相關利害關係人看法再審慎評估。

環保署 咖啡廳

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