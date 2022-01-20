醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、來杯立陶宛啤酒

COVID-19疫情燒了兩年多，民眾都難免會防疫疲勞，醫療防疫團隊為了紓解壓力免於防疫麻痺，有人抄心經、爬山放空，有的小酌立陶宛啤酒感謝友誼疫苗，在疫情下偷空喘口氣。

中央流行疫情指揮中心幾乎天天挑燈夜戰開會，醫療應變組副組長王必勝說，抗疫最辛苦之處在於「拖」與「變」，「拖」是疫情拖得很久，「變」是疫苗供應到貨情況與變異株持續在變化。

因應疫情與疫苗的「拖」與「變」，王必勝說，指揮中心決策團隊研商各項防疫措施以及計算分配疫苗量，壓力雖大，但偶爾也會輕鬆一下，小酌立陶宛啤酒，感謝友好國家送暖。立陶宛在2021年6月22日宣布提供一批2萬劑AZ疫苗給台灣，成為第一個宣布捐贈疫苗給台灣的歐洲國家，事隔3個月，再宣布捐贈台灣約23萬6000劑疫苗。

王必勝也提到，指揮中心開會時有一些小禁忌，例如先前疫情平緩時，疫苗施打率難以提升，有人開玩笑稱「有疫情才會想打疫苗」，連忙被眾人打斷，深怕一語成讖，真正出現疫情。

去年5月中旬，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情爆發，從5月11日到19日，全國疫情警戒標準從第2級躍升至3級，民眾宅在家，學生線上學習，餐廳停止內用，街上人車稀稀落落，形同半封城，但醫療防疫人員卻要堅守第一線。

在疫情嚴峻的關頭，台大醫院院長吳明賢每天召開疫情會議，身為院內抗疫總司令的他壓力不小。他接受中央社記者專訪時回憶，當時每天早上抵達醫院，第一件事就是抄寫一遍心經，幫助心情穩定，「抄了100多遍，現在都可以倒背如流」。他熱愛爬山，趁假日開完疫情會議後，會抽空到山上走走。有次他爬象山，爬到很喘時，到路邊無人處脫下口罩休息，未料經過的路人馬上叫嚷「你怎麼沒戴口罩？！」

儘管被指正，吳明賢能充分理解和支持。他在受訪時笑著說，這顯示台灣公民素質高，是防疫成功的關鍵。

亞東醫院收治重症確診病患，經歷了一場院內感染，同樣喜歡爬山的亞東醫院院長邱冠明笑稱，他在疫情期間，每天早上6時就到專責病房巡視了解患者狀況，「每天光在醫院內走路就不只一萬步」，疫情稍緩時，他把握週末早上時間到醫院附近的山林走走，幾乎將周邊的山全都爬完。

熱愛攝影的台北榮民總醫院院長陳威明，疫情前常帶著愛犬「斑比」上山下海，拍照留下美好回憶。但在本土疫情期間，民眾非必要不外出，他說，「連狗都沒辦法出門，壓力很大。」陳威明說，疫情期間支持他的信念之一，就是儘速將防疫工作完成，解決病毒肆虐後，可回歸正常生活，出門遛狗。

屏東枋寮醫院曾經發生Delta變異株病毒院內感染，院長蘇宜輝說，疫情緩解後已經開始分批舉辦員工旅遊，犒賞醫護人員們過去一整年的辛勞，希望也能帶動心情、充實自我。他說，儘管有新的變異株侵襲，但隨著疫苗人口涵蓋率愈來愈高，加上有好的防疫方法，應可慢慢走向邊境開放，恢復經濟活動，回歸正常生活，這才是未來的目標。