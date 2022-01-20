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藝人羅志祥擔任屏東創世一日義工 送愛到原鄉

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供
創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供

創世基金會連續32年舉辦「寒士吃飽30」，今年持續送禮到家，昨創世屏東院邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。

創世屏東院指出，家住三地門鄉，出生因腦麻臥床29年志祥，常露出燦爛的笑容，當「志祥」見到「志祥」，他開心得笑出聲來。另一名個案健豪，出生時因產程太久缺氧成植物人，擔任幼兒園司機的妹妹，扛起全家經濟重擔，得知藝人羅志祥到來，還特地趕回家和偶像見面。

藝人羅志祥說，很榮幸參與創世送禮到家，他因曾照顧生病的爸爸，知道照顧病人的辛苦。走訪5個家庭，看到家屬開心笑容，很感動，相信家屬經歷很多煎熬，再加上創世及大眾幫助，才能擁有如今的笑容。他也呼籲，有能力的人出一份力，讓社會充滿愛及溫暖。

創世屏東院指出，第32屆「寒士吃飽30」，在1月18日開啟送禮到家行程，創世感謝各界支持，讓全台1萬2300多名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩，在過年前順利收到植愛年禮和祝福紅包；同時呼籲社會大眾365天不能間斷，持續關心植物人常年安養及到宅服務，讓愛細水長流，相關訊息，請洽愛心專線（08）721-0038。

創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供
創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供
創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供
創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供
創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供
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創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供
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創世基金會屏東分院昨邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。圖／屏東創世基金會提供
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