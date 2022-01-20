藝人羅志祥擔任屏東創世一日義工 送愛到原鄉

創世基金會連續32年舉辦「寒士吃飽30」，今年持續送禮到家，昨創世屏東院邀請藝人羅志祥擔任一日義工，與創世到宅團隊將植愛年禮及祝福紅包，送至三地門、瑪家鄉的5名個案家，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞溫情。

創世屏東院指出，家住三地門鄉，出生因腦麻臥床29年志祥，常露出燦爛的笑容，當「志祥」見到「志祥」，他開心得笑出聲來。另一名個案健豪，出生時因產程太久缺氧成植物人，擔任幼兒園司機的妹妹，扛起全家經濟重擔，得知藝人羅志祥到來，還特地趕回家和偶像見面。

藝人羅志祥說，很榮幸參與創世送禮到家，他因曾照顧生病的爸爸，知道照顧病人的辛苦。走訪5個家庭，看到家屬開心笑容，很感動，相信家屬經歷很多煎熬，再加上創世及大眾幫助，才能擁有如今的笑容。他也呼籲，有能力的人出一份力，讓社會充滿愛及溫暖。