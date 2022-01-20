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癌變1年成晚期胃竟破洞 醫師提醒3點保胃健康

中央社 / 記者江慧珺台北20日電

57歲許先生2年多前檢出0期胃癌，但怕開刀未治療，1年後因腹痛就醫，竟是晚期胃癌，甚至胃還破洞。醫師提醒，注意飲食、留意腸胃不適症狀，並定期健檢，是保胃健康之道。

收治病患的台北榮民總醫院腫瘤免疫治療中心主任陳明晃，今天在晚期胃癌治療新選擇記者會表示，胃癌長居十大癌症排行榜，每年約有3700至3900人新確診，雖好發於50至70歲族群，但近年有年輕化趨勢。

陳明晃說，亞洲人胃癌好發於胃與小腸交界處，即胃的遠端，與幽門桿菌感染、吃醃漬物或燒烤等習慣有關；但近年發生在胃與食道交接處，即胃的近端者比例增加，與肥胖、糖尿病、胃食道逆流、飲酒等因素相關。

陳明晃提到，胃癌症狀常與胃潰瘍、胃食道逆流混淆，如許先生先前雖曾檢查出0期胃癌，但怕開刀選擇追蹤，不久後出現腹部悶痛症狀，起初還以為是吃壞肚子，但進一步檢查卻已是胃癌晚期合併肝轉移，甚至胃還破個洞，期間僅隔短短1年。

在胃癌治療上，陳明晃說，包含手術切除、化療、放療、標靶治療與免疫治療，通常會先手術後，再選擇不同療法合併治療，是胃癌治療的新趨勢。

國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員陳立宗也提到，台灣癌症登記資料顯示，單用化療或手術，晚期胃癌並出現轉移的患者存活率不佳，合併使用不同療法，可提升治療成果。

陳立宗也建議，飲食多吃蔬果，少吃煙燻醃漬食物，並留意持續的胃脹痛、消化不良、食慾差甚至消瘦等不適症狀，要儘早就醫；陳明晃也建議，一般人50歲以上者最好照胃鏡檢查，有胃癌家族史者則建議更早開始，且每隔1至2年定期檢查，及早發現病灶並治療。

胃癌 癌症 手術

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