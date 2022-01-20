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春節走春親水趣！新北河濱賞景、遊樂、購物懶人包

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「金色水岸」遠眺對岸的觀音山、出海口，寬廣的視野令人心曠神怡。圖／新北高灘處提供
「金色水岸」遠眺對岸的觀音山、出海口，寬廣的視野令人心曠神怡。圖／新北高灘處提供

新春即將到來，不少民眾都會安排出門走春，新北高灘處推薦，可以到河濱的必去景點遊玩，有各種遊樂設施及美麗風景，包含堤坡遊戲場、自行車道、景觀橋、八里左岸、金色水岸等，適合全家大小一同享受。

高灘處分享，像是適合親子同樂的「新北大都會熊猴森樂園」，樂園內有31種由台灣原生動物意象所組成的溜滑梯，以及100組多元選擇的遊憩設施，並結合地形與自然生態的共融式遊戲場。

想感受生態藝術，則可到「新海濕地」遊覽，正逢新月橋板橋端舉辦年度濕地藝術季「川流堆疊」，邀請藝術家創作14組藝術品，除體驗濕地之美，也認識濕地的價值與重要性，展期至2月9日。

「山佳荷花池」及「沐心池」則是許多網美的私房打卡景點，幽靜的荷花池有環池步道、賞荷步道以及打卡聖地「心型島池」，其中種植睡蓮及荷花，營造荷花隨風搖曳而睡蓮精緻小巧的優美景致；附近的心形鏡面水池「沐心池」也是一絕的美景。

若在大吃大喝後想運動健身，河濱數條自行車道都滿適合，新北行車道全長209公里，有15個自行車站供民眾租借。另外，「新北河濱騎跡十八線放電趣」打卡抽獎活動持續火熱升溫中，參加就有機會獲最大獎iPhone一支。

除戶外景致外，愛「血拼」的民眾也能在河濱找到心中的寶地，包含淡水老街金色水岸、八里左岸及老街等，購物完後還能搭乘渡輪欣賞河岸景觀；離八里老街不遠則有「十三行文化公園兒童共融遊戲場」，讓全家大小能兼顧購物與玩樂。

到了晚上若想一睹美麗夜景，可感受新北景觀五橋「日月星辰龍」，包含新店陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋、三重辰光橋、鶯歌龍窯橋，五橋分別位在不同的河濱流域，且都有相當美麗的光雕夜景。

另外，有獨愛花草的朋友，也可至新店陽光運動公園的河津櫻花美景遊覽，該地在2011年由新莊扶輪社與日本下田扶輪共同捐贈285株河津櫻，範圍從陽光公園入口至溪洲公園，花期約至3月初，是攜小帶大春遊的好去處。

十三行文化公園兒童共融遊戲場適合親子踏青共遊。圖／新北高灘處提供
十三行文化公園兒童共融遊戲場適合親子踏青共遊。圖／新北高灘處提供
熊猴森樂園率全國之先，結合地形打造規模最大的共融式遊場。圖／新北高灘處提供
熊猴森樂園率全國之先，結合地形打造規模最大的共融式遊場。圖／新北高灘處提供
新店陽光運動公園河津櫻花美景的櫻花王。圖／新北高灘處提供
新店陽光運動公園河津櫻花美景的櫻花王。圖／新北高灘處提供
汐止自行車專用車道，提供安全、舒適、平穩、低干擾的騎乘環境。圖／新北高灘處提供
汐止自行車專用車道，提供安全、舒適、平穩、低干擾的騎乘環境。圖／新北高灘處提供
荷花池的視覺焦點-愛蓮小徑。圖／新北高灘處提供
荷花池的視覺焦點-愛蓮小徑。圖／新北高灘處提供
新月橋板橋端舉辦年度濕地藝術季「川流堆疊」，邀請藝術家創作14組藝術品；圖為新北濕地水禮服。圖／新北高灘處提供
新月橋板橋端舉辦年度濕地藝術季「川流堆疊」，邀請藝術家創作14組藝術品；圖為新北濕地水禮服。圖／新北高灘處提供
三重辰光橋夜晚光雕。圖／新北高灘處提供
三重辰光橋夜晚光雕。圖／新北高灘處提供

新北 濕地 荷花

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