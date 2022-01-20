大手筆提供5億！台南下營上帝廟首推借「五方招財金」

迎接虎年的到來，台南下營上帝廟將首次發送招財金，全年上限5億元，上帝廟主委姜金利說，大年初一開始只要信徒擲出玄天上帝應允的一聖杯，就可領到6百元，且年頭送到年尾，但限定一年內歸還，希望藉此配合政府振興經濟，推出「五方招財金」，讓大家能招財、發財。

姜金利指出，以前從來沒有舉辦過，但這兩年受到疫情影響百業蕭條，配合政府振興經濟，經請示上帝爺同意，今年首次推出招財金的活動，且從年頭舉辦到年尾。

大年初一開始，年滿20歲信徒、持身分證登記，就可以前來廟裡擲筊求招財金，只要擲出一個聖杯，就可獲得600元，但一年內要還，且活動一直持續到年尾，但上限5億元送完就停辦，歡迎大家共襄盛舉。

姜金利指出，虎年即將到來，除每年都有的點光明燈、安太歲外，除夕夜當天，還有搶頭香、發歲前的活動，並準備4千份的發粿，讓信徒享用，讓大家「吃發粿、發大財」。