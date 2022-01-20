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屏東星象館啟用！一起來出宇宙任務

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘。記者劉星君／攝影
屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘。記者劉星君／攝影

屏東縣有寬闊視野與低光害天文觀測優良條件，適合推展天文教育教學，讓學童能在沒有時間、地點限制下，皆能有效的學習觀測全球天象，屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘。

屏東宇宙戰艦星象館設置在屏東縣建國國小，利用閒置視聽教室空間打造，經費640萬元，建國國小校長施世治說，星象館打造直徑7公尺傾斜度20度的劇場天幕及扇形階梯，多角度觀賞座席加上4K超高畫質專業全天魚眼數位投映機，和5.1聲道重低音環繞音響，讓民眾能在舒適空間學習各種天象的奧秘。

施世治說，星象館模擬現今前後10萬年星空，讓學習天文打破時間地點限制，屏東市區就能享受科學館等級的天文設施。星象館也推出天文護照，集點完成可兌換神秘禮物。

「屏東宇宙戰艦星象館」白天時段除星象館內的星空模擬教學，還加入天文手作課程，讓民眾在觀賞影片教學後能實際操作，讓所學知識深刻明瞭，每周三、五晚間5點半到8點半，與周六上午8點半到11點半開放，提供天文愛好者搭乘宇宙戰艦，利用星空模擬，身歷其境學習。

小學六年級的陳思亭說，太空體驗，星象模擬很像直接看到天空一樣看了有點頭暈，但很真實。小學六年級蔡知伶說，星象館讓人有遠在天邊近在眼前的感覺，很真實，搭配老師的天文導覽，一聽就懂。

施世治說，星象館提供他校預約申請團體參觀教學，讓星象館設備能發揮天文能量，提升學生及縣民天文觀測素養。

教育處指出，縣府結合縣內17所學校成立「屏東縣天文聯盟學校」，設計天文教案、結合桌遊及開發互動教具、培育觀星導覽人才及天文種子教師，逐步在各校落實天文教育教學，嘉惠愛好天文科學的莘莘學子，透過天文教材與設備的整合，讓屏東美麗的星空，一直被看見。

屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘。記者劉星君／攝影
屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘。記者劉星君／攝影
屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘。記者劉星君／攝影
屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘。記者劉星君／攝影
屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘，並推出天文護照。記者劉星君／攝影
屏縣府在屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今舉行啟用，邀請大家運用星象館探索「宇宙世界」奧秘，並推出天文護照。記者劉星君／攝影

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