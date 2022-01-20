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平溪天燈節2月登場 2大主燈、6裝置藝術吸睛

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市平溪天燈節已舉辦22年，今年將推出2大造型主燈，希望藉由溫馨、壯觀的天燈齊飛畫面，眾人共同祈福。圖／新北市觀旅局提供
新北市平溪天燈節已舉辦22年，今年將推出2大造型主燈，希望藉由溫馨、壯觀的天燈齊飛畫面，眾人共同祈福。圖／新北市觀旅局提供

新北市平溪天燈節已舉辦22年，今年將推出2大造型主燈，希望藉由溫馨、壯觀的天燈齊飛畫面，眾人共同祈福，此次也推出6大裝置藝術及限量在地體驗遊程，邀請全國造訪山城平溪，迎接幸福虎年到來。

新北市副市長謝政達表示，平溪天燈節被國外雜誌跟社群媒體評為是一生要來一次，去年因為疫情無法舉辦，今年重新出發，希望透過祈福讓疫情退散，相信會是平安的一年。

觀旅局長蔣志薇表示，春節連假過後將舉辦2場大型天燈施放活動，分別是2月12日及2月15日元宵節，首場活動主題為「點亮希望，虎運綻放」，由「天燈國寶」老師胡民樹製作可愛討喜的超大型虎年造型主燈，並應景邀請板橋國小生肖屬虎的學生們，彩繪多盞吉祥虎運8呎天燈，要帶給大家虎年好福氣。

元宵節活動主題為「越在地 越國際 新北遊世界」，超大型主燈上將以插畫風格，呈現包含平溪天燈在內的新北市代表性觀光品牌與活動，如青春山海線、萬金石馬拉松、及新北歡樂耶誕城，還有精選十分瀑布、十三層遺址及林家花園等新北市知名景點。

因疫情關係，平溪商圈觀光也受到衝擊，蔣志薇說，今年結合地方團體推出「599在地體驗遊」，除了平溪、雙溪路線外，此次推出十分地區路線，將帶民眾探索慶和吊橋和望古瀑布等秘境。還規劃「親子團、冒險團及健行團」等三種適合各年齡層的組別，由在地講師帶領走訪景點，還可體驗天燈吊飾、礦車存錢筒或草編蚱蜢等趣味小物的DIY，同時能把天燈節專屬的紀念品帶回家。

「599在地體驗遊」總計800個名額，今中午12點於「平溪天燈節活動官網( http://2022skylantern.com/ )」開放報名，額滿為止。

此外，今年也推出6大藝術裝置，從2月12日起至28日每晚17點至22點亮燈，分別設置於平溪市民活動中心前廣場、平溪火車站前廣場、平溪老街石底橋、平溪老街(公園街)、十分國小旁階梯及十分風景區入口處，結合幻彩、繽紛、古樸與天燈等氛圍與意象，打造不同的藝術光影裝置。相關乘車資訊，請至「2022新北市平溪天燈節」活動官網查詢。

觀旅局表示，此次也推出6大裝置藝術，可讓民眾打卡拍照。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局表示，此次也推出6大裝置藝術，可讓民眾打卡拍照。圖／新北市觀旅局提供
新北市平溪天燈節已舉辦22年，今年將推出2大造型主燈及限量在地體驗遊程。記者江婉儀／攝影
新北市平溪天燈節已舉辦22年，今年將推出2大造型主燈及限量在地體驗遊程。記者江婉儀／攝影
新北市平溪天燈節已舉辦22年，今年將推出2大造型主燈及限量在地體驗遊程。記者江婉儀／攝影
新北市平溪天燈節已舉辦22年，今年將推出2大造型主燈及限量在地體驗遊程。記者江婉儀／攝影

平溪 天燈

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