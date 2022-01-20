台南360年古剎 藏近5000件古文物

台南四大名剎之一的竹溪禪寺收藏有近5000件的古文物，可以說是台灣佛教禪宗發展的寶庫， 其中不乏許多可以稱得上國寶級的文物，廟方目前正在興建新的文物大樓，未來將妥善保存這些難得的古物，台南市文化資產管理處表示，願意協助廟方針對其中的珍貴文物加以調查，並且提報為一般古物或國寶，讓這些古文物具有正式的文資身分。

竹溪寺與台南市文化資產保護協會合作，連續3年在新春過年期間，展出廟內難得一見的珍貴古文物，今年的展期從即日起到2月20日，地點在竹溪寺竹溪書院3樓，每周二到周四上午10點到下午4點，歡迎民眾免費參觀。

文資協會表示，本次「竹溪再展風華」文物展精選竹溪寺傳世道場畫數十幅，是竹溪寺昔日幫已故信眾做功德法會時懸掛道場的卷軸畫，有西方三聖、三寶佛、地藏菩薩、閻羅十王、十八羅漢、護法等。

其中十殿閻羅共有10幅，每幅構圖均分兩部分；上段是閻羅王正在審問亡魂，閻王坐在公庭上，頭戴冕旒冠，身穿帝王龍袍，案桌兩旁有主簿判官、牛頭馬面等，案桌前是跪地受審的亡魂；下段畫的是各種刑具，如銅柱、油鍋、劍山等，還有鬼差壓著亡魂受刑的畫面，令人看了毛骨悚然慘不忍睹，深具醒世勸善的教化意義。

這些畫作是不同時期的作品，其中最早的一批，據竹溪寺資深比丘表示，應是府城彩繪藝師潘春源或潘麗水的作品，協會未來將協助進一步的鑑定。

竹溪寺之前與文資協會合作，清查廟內文物，總計有4639件（持續增加中），其中藝術作品類有273件，生活及儀禮器物類450件，圖書文獻類多達3916件。

文資協會理事長曾國棟表示，竹溪禪寺建寺360年，是台灣最早的寺廟之一，收藏的文物中不乏一般古物及國寶等級，在第一階段的調查之後，可以針對其中約400多件進行第二階段更詳細的調查，作為提報文資身分的準備，但是因為數量很多、加上廟方目前正在進行全寺整建，資源有限，可能要後續再慢慢進行。

廟方今年並將廟內珍貴文物兩百多件相關資料，編輯成《竹溪梵唱六甲子‧竹溪禪寺文物特展》圖錄，是竹溪寺自創建以來第一本歷史文物專書。