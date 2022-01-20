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台北燈節主燈亮相 吉祥物祥虎駕駛飛船降臨士林

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北燈節主燈亮相，包括台北市副市長蔡炳坤（左三）等出席貴賓配合將到來的虎年擺出老虎姿勢合照。記者徐偉真／攝影
台北燈節主燈亮相，包括台北市副市長蔡炳坤（左三）等出席貴賓配合將到來的虎年擺出老虎姿勢合照。記者徐偉真／攝影

今年台北燈節將於2月移師士林區舉行，主燈TAIPEI 40今天亮相，結合士林是天文館、科教館的所在地，主燈以宇宙飛船作為設計，燈節吉祥物「祥虎」駕駛飛船，主燈在2月的燈節開幕式上還會「升空」。台北市副市長蔡炳坤說，市府每天都密切關注疫情發展，防疫絕對是首要考量，活動將視疫情調整，目前也因應疫情，加強民眾線上觀賞的部分，現場實體表演也有配合防疫措施的管制。

台北市觀傳局今天公布2022台北燈節主燈造型及表演卡司；台北燈節將於2月11日至2月20日在士林舉辦。

最近疫情升溫，蔡炳坤說，防疫絕對是第一考量，將視疫情調整活動，加強線上觀賞，現場表演也會有最好的管制，呼籲大家盡快施打第三劑疫苗，目前活動沒有參加人數限制，但兩個舞台都會做好管制，要求大家落實實名制，口罩戴好戴滿，北市府已做最好的調整和因應。

台北燈節創意總監李明道說，主燈的設計概念是一架來自超時空的宇宙飛船，直徑寬7公尺、高達4公尺，以紅白色為外型，由翔虎和組員共同駕駛，因為迷航來到士林，被當地的美食和環境吸引決定住下來，飛船上的號碼40和「士林」同音，所以北市府邀請它們來擔任主燈，燈節正式登場後將有起重機將主燈吊起，這是第一個可以「離開地球表面」的主燈。

蔡炳坤說，燈節是士林的大事情，接下來還有陽明山花季、台北表演藝術中心開幕，北藝將於3月試營運，7、8月正式演出，接下來10月還有白晝之夜，一連串的活動希望能把士林的風華找回，讓市民可以賞花賞燈、逛夜市、遊北藝。

蔡炳坤說，芝山河濱燈區將有台北燈節首次規劃的「水火共舞聲光劇場」，搭配水幕雷射投影及千變萬化的燈光效果，結合創作的音樂氛圍，燈節期間每天晚上6點至10點，每半小時一場水舞秀，每場展演5分鐘，每天晚上8點加碼精彩煙火秀，另外主燈秀為每天晚上6點至10點，每半小時一場，每場表演3分鐘，最後一場是晚上9點57分。

觀傳局表示，今年燈節將有兩大舞台，分為劍潭夜市燈區「虎舞台」及芝山河濱燈區的「河舞台」，開幕式將於虎舞台登場，將邀請去年拿下兩大金曲獎項的歌手桑布伊及滅火器樂團表演，燈節期間兩大舞台登場的表演者或團體還有台北市立國樂團、歌手梁文音、朱海君、羅美玲等人。

台北燈節主燈亮相，是吉祥物祥虎駕駛飛船的造型。記者徐偉真／攝影
台北燈節主燈亮相，是吉祥物祥虎駕駛飛船的造型。記者徐偉真／攝影

疫情 北市 蔡炳坤

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