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資安無虞 新北區間測速1月24日起恢復執法

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
資安無虞，新北市包括台64線快速道路、北宜公路、新店區環河路等路段的區間測速，自111年1月24日起恢復執法。圖／新北交大提供
資安無虞，新北市包括台64線快速道路、北宜公路、新店區環河路等路段的區間測速，自111年1月24日起恢復執法。圖／新北交大提供

汽、機車駕駛人超速行駛在道路上，不僅違規，一旦肇事往往易釀成重大死傷交通事故，不只駕駛人，更會危及其他用路人生命安全，新北市警局在全市易肇事路段除設置259桿固定桿測速器，從108年起先後在台二線萬里隧道、台64線快速道路、北宜公路、新店區河路等路段，啟動實施區間測速後，確實讓超速行駛的違規行為明顯降低。

新北市北宜公路、台64線、新店環河路等區間測速，讓警方取締超速由單一定點擴大為線，區間測速儀器雖通過標準檢驗局檢驗，去年初遭指使用中國零件，有資訊安全傳輸疑慮，新北市警察局交通大隊去年2月宣布所有區間測速暫時停用，等中央找到第三方公正機關認定後，確認沒有資安疑慮才會繼續啟用，停擺近1年。

新北交大大隊長鄭永裕表示，交通部2021年12月底公布區間設備資安檢測要求，各縣市政府確認資訊安全無疑慮後可自行公告恢復執法，因新北警方已全面檢視區間設備，並洽台灣商品檢測驗證中心（ETC）辦理資料流向分析，結果證實無不明資料傳輸，符合交通部資安規範，確定在今年1月24日配合春節加強重要節日安全維護工作恢復執法。

交大表示，優先實施路段為新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2公里至32.2公里路段，其中北宜公路分析近10年事故數據，26.2公里至32.2公里事故發生較多，列為優先實施路段，北宜公路沿線其他路段易超速肇事地點則以固定式及移動式測速照相加強速度管理。

新北警方呼籲，駕駛人行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，即使不小心超速，後續適度調節車速即可避免受罰，警方強調，區間測速不是以執法為目的，減少事故發生才是重點，春節出遊請用路人注意行車速限，共同維護交通安全。

資安無虞，新北市包括台64線快速道路、北宜公路、新店區環河路等路段的區間測速，自111年1月24日起恢復執法。圖／新北交大提供
資安無虞，新北市包括台64線快速道路、北宜公路、新店區環河路等路段的區間測速，自111年1月24日起恢復執法。圖／新北交大提供
資安無虞，新北市包括台64線快速道路、北宜公路、新店區環河路等路段的區間測速，自111年1月24日起恢復執法。圖／新北交大提供
資安無虞，新北市包括台64線快速道路、北宜公路、新店區環河路等路段的區間測速，自111年1月24日起恢復執法。圖／新北交大提供

測速 北宜公路

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