新化年貨大街22日登場 黃偉哲：防疫沒做好會斷然處置

2022歡慶台南年-新化年貨大街將從1月22日至28日在大目降廣場周邊正式起跑，市長黃偉哲今天在開幕記者會表示，「有效管理、績極開放」方向辦理，但要求業者做好防疫措施如果台南市出現本土案例就會採取斷然的措施。

黃偉哲說台南市相關的春節或者是春季的一些活動，目前為止是朝向開放辦理的方向走來規劃，但是如果碰到疫情急轉直下，就會管制或者朝向停辦的方向走。那如果說大家不遵守防疫措施，導致台南出現確診的病例的話，也會朝向管制，或者是斷然停辦的方向走，希望說大家共同維護城市的安全，在有安全的情況下才有正常的活動辦理。

黃偉哲指出，新化年貨大街已經成為台南市年貨大街的一個品牌，辦得也是相當成功。希望大家來年貨大街的時候還是要做好相關的防疫規定，能夠在不開放試吃的前提下，能夠盡興地逛年貨大街、遊年貨大街。

也希望攤商朋友做好防疫工作，市府就會讓你順利地舉辦，如果發現防疫工作的規定沒有辦法維持的話，如果大家還是恣意地違反防疫規定的話，該開罰就開罰，如果開罰還是沒有效的情況下，就會採取斷然措施，這個部分不是開玩笑的，因為任何人都承擔不起疫情在台南發生，台南已經兩百多天沒有確診者，如果萬一因為辦活動出現破口，那我們該採取斷然措施，我們一定會毫不猶豫地採取斷然措施。

黃表示，目前為中央流行疫情指揮中心並沒有下達人數限制的指示，所以還沒有考量要設人數限制，但相關的防疫規定還是要遵守。中央說不開放試吃，就不能開放試吃，畢竟Omicron比起Dlta跟Alpha跟COVID-19的原生病毒來講，它的傳播力更強，不能夠更放鬆，必須要很緊縮。

過去台南上半年受影響已經有3月的國際蘭花展，還有古都馬拉松，包括鹽水蜂炮，還引起鹽水當地的居民反彈強烈，所以必須在做好防疫措施的前提下，盡量來開放辦理。但要做好相關的措施，才有開放的本錢。如果做不好管理的前提下，開放就沒有意義了，因為市民朋友們也不會讓我們開放。

今天現場由扶桑花舞團開場，新化年貨大街今年有150攤南北貨及伴手禮等特色商品，以防疫高標準為前提規劃，期望能兼顧經濟和防疫之下創造雙贏，今年有消費滿百即可兌換刮刮券，萬元商品卡等多項好禮。

經發局長陳凱凌說，因應國內、國外疫情有回溫跡象，防疫工作絕對不能鬆懈，現場在主要出入口均設置實聯制、體溫量測、酒精消毒設備，呼籲參與活動的民眾務必遵守各項防疫措施，全程配戴口罩，並遵守相關飲食規範，切勿邊走邊吃及禁止試吃。

新化區長吳金喜說，今年的活動現場特別不一樣，活動期間每日晚上5點、6點、7點鐘，武德殿廣場將會飄下10分鐘大雪；在新化高中、高工、國中、農產品運銷公司及周邊道路規劃臨時停車位近500個，搭配免費接駁車讓消費者開心購物。

主舞台區每天安排精彩節目供民眾觀賞，由深獲青少年朋友好評的街舞競賽表演率先登場，另外也邀請了鄭仲茵、何嘉文、宋彤、榮忠豪、康妮媚、徐丹丹、倪玉筑等藝人現場表演還有小朋友最喜歡的MOMO TV 點點哥哥。