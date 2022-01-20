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屏東雙流山芙蓉花盛放 冬季賞花、森林浴好去處
今天是農曆「大寒」，一到冬天，給人萬物蕭瑟、百花凋零印象，此時卻是屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區山芙蓉花盛開時節，淡雅樸實的花朵，將冬天的山景妝點得繽紛迷人，在彩蝶飛舞，蟲鳴鳥叫映襯下，是冬季遠離都市塵囂，賞花、登山、健行享受森林浴的好去處，農曆除夕休園外，連假期間天天有多樣的DIY活動、粉絲專頁按讚、拍照打卡送限量禮和免費導覽解說服務。
屏東林管處育樂課長陳至瑩說，山芙蓉別名台灣芙蓉、狗頭芙蓉或三醉芙蓉，是台灣原生植物，分布於中低海拔山區，株高約3至5公尺，屬陽性植物，因無懼寒冬笑迎暖陽，贏得「拒霜花」的雅名；花朵會在一天內閉合，又稱為「三醉芙蓉」或「千面美人」。清晨初開時，花朵是嬌嫩的白色或粉紅色；正午時分，花瓣會逐漸轉為紫紅色或桃紅了，到了傍晚時分，花色越來越紅，會再次閉合並轉回桃紅色。
她說，恆春半島溫暖的陽光最適合國人避冬出遊，雙流國家森林遊樂區位於台9線獅子鄉段旁，因屬低海拔，有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀， 瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，即使是冬季，處處仍可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫，是登山、健行享受森林浴、吸收芬多精的好地方。
林管處提醒民眾，配合疾管署防疫指引，戶外空間請保持安全社交距離，進入遊客中心等室內空間應佩戴口罩。
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