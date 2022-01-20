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核四廠址轉型未定案 環團：支持發展再生能源發電廠

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣環保聯盟今天表示，樂見核四場址重新規畫發展，但必須先與地方居民溝通，朝地方發展、利益共享原則，也贊成核四廠址發展作為再生能源發電廠。圖為核四廠區。本報資料照片
台灣環保聯盟今天表示，樂見核四場址重新規畫發展，但必須先與地方居民溝通，朝地方發展、利益共享原則，也贊成核四廠址發展作為再生能源發電廠。圖為核四廠區。本報資料照片

媒體報導核四將興建為小型燃氣機組，台電昨表示未定案，仍在規畫階段。台灣環保聯盟今天表示，樂見核四場址重新規畫發展，但必須先與地方居民溝通，朝地方發展、利益共享原則，也贊成核四廠址發展作為再生能源發電廠。

環盟表示，若要將核四廠址轉為再生能源電廠，周遭環境的太陽能、風能潛力要再詳加調查，核四附近有海底溫泉，更有黑潮經過，也可考慮轉型為地熱或海洋能電廠。

環盟表示，核四計畫已投入2838億元預算，花了許多人民血汗錢，應該要珍惜善用，目前已有重件碼頭、輸電設施及各種公共設施，若要設燃氣電廠，也要考慮燃氣的供應方式、路線，基本上不要排斥各種可能。

環盟說，台灣用電連年增長，年初時預估2021年的用電需求年成長率約2.5%，但實際年成長率是4.6%，在享受高經濟成長背後是高用電成長，空汙及排碳相當嚴重的，現階段應該推動節電，朝向用電零成長目標及發展再生能源，朝向低碳、無碳電廠發展。

環盟也說，不管用任何發電方式，安全仍最重要，中央地調所在2013年確認核四廠區下有一條長達2公里的S斷層，以及2019年確認外海有一條長達93公里的活動斷層，在工程上都要慎重考慮。

核四 再生能源 碼頭

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