216萬回饋金2/1歸零！新北捷運公司提醒快來領

新北捷運公司2020年2月1日開始推出「持電子票證搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」優惠計畫，回饋淡海輕軌的常客，截至去年12月底，已有近2300人次完成兌領，尚有1萬6千張票卡，大約216萬元回饋金尚未兌領。

新北捷運公司提醒，民眾可於今年1月31日前至淡海輕軌各車站，利用電子票證直接於站內的售票加值機操作，領取回饋金。未兌領的回饋金將於今年2月1日歸零，請尚未兌領的民眾，盡速至淡海輕軌各車站售票加值機依據機台上張貼的操作說明進行兌領。

新北捷運公司指出，回饋金兌領步驟便利，旅客只要到淡海輕軌沿線車站，將票卡放置於售卡加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」按鈕，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」按鈕即可進行票卡加值完成兌領，請淡海輕軌的常客不要錯過回饋金的優惠活動。

新北捷運公司提到，淡海輕軌除持續對於電子票證的常客推出回饋金優惠計畫外，也鼓勵淡水在地學子使用輕軌通學的習慣，減少騎機車，提升通學安全，期望全國學子利用課餘閒暇及寒假時間呼朋引伴前來搭乘輕軌觀光。

新北捷運公司表示，使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘淡海輕軌時，進、出站須確實刷卡才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多。同時提醒民眾，搭車時仍要注意防疫規範，使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，並全程佩戴口罩、保持社交安全距離，確保乘車安全。