疫情影響學童近視日增 角膜塑型結合散瞳劑控制效果佳

衛福部國健署統計，台灣小六學生近視比例已達七成、國中生更是高達八成；甚至三分之一是超過500度的高度近視；尤其近兩年受疫情影響，許多學校線上教學、大量使用三C產品，更拉長學童看螢幕時間、近視人數持續提高。

霖陽眼科院長李尹暘表示，升學壓力未減，加上部分家長讓小朋友提早使用手機電腦、近距離閱讀增加，更可能用眼過度；近視越早發生高度近視的比例就越高，造成眼球不可逆拉長，未來出現白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等併發症機率也增加，越早治療越能防止惡化。

李尹暘指出，使用長效型散瞳劑減緩兒童近視惡化最簡單有效，但有部分孩童效果較差且無法適應畏光副作用，改用日拋隱形眼鏡或角膜塑型片，搭配低劑量長效型散瞳劑可以有效控制。

李尹暘收治一名近視250度小學女童，點散瞳劑治療一年卻發現近視持續飆到350度，擔心變成高度近視，改用角膜塑型片與低劑量散瞳劑，追蹤半年近視控制良好眼球軸長也穩定沒有再增加。

他說，以這種方式早期控制近視，臨床研究顯示可能效果更好，尤其低濃度散瞳劑較沒有畏光或視力模糊的副作用，孩童與家長也較易接受。