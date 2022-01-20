主婦大掃除告別「扳機指」疼痛 可做這3招

新年到家戶忙掃除，高雄一名中年婦女清掃時手指竟無法正常活動，不只疼痛還發出輕微聲響，就醫診斷是「板機指」。物理治療師指婆婆媽媽要甩開板機指，可做手指伸展等3招運動，簡單又有效。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師詹承偉說，板機指全名「手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎」，因手指動作太頻繁、時間太長或過度使力，使得屈指肌腱不斷重複摩擦掌骨遠端固定肌腱的「滑車」組織，也因發炎腫脹導致使肌腱無法在滑車內正常滑動，進而影響手指關節動作。

詹承偉說，扳機指好發主婦、上班族、維修工人等於需高度使用手指的族群，雖是小組織的問題，若不予理會，原本能逐漸消退的發炎組織會形成大腫塊，醫學上稱為「結節」，嚴重影響生活功能及外觀。長期過度使用手指，還可能併發媽媽手及腕隧道症候群等手部病症。

詹承偉建議，高度使用手指的民眾可在工作前先做一下手指屈指肌腱伸展動作，或適當休息、避免過度使用，若已有不適，也千萬不要硬撐，儘早接受治療，避免惡化。