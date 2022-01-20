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阿里山秘境「土匪山」活化 阿管處建轉運站計9月完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處興建龍美遊客中心，預計今年9月完工，結合土匪山生態園區既有設施，打造公興森態園區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處興建龍美遊客中心，預計今年9月完工，結合土匪山生態園區既有設施，打造公興森態園區。圖／阿管處提供

嘉義縣阿里山公路旁「土匪山」生態園區原由交通部阿里山風景區管理處委外經營，去年廠商解約，阿管處回收經營權，於附近興建龍美轉運站和遊客中心，重新打造公興森態園區，預計今年9月完工後，以OT方式再委外經營。

土匪山是許多攝影愛好者和遊客口中秘境，每年春天螢火蟲季吸引許多賞螢客駐足，園區內約50株油桐花，每年5月盛開是中南部少見賞花聖地，阿管處向嘉義林管處承租土地，興建生態教室、林木工作坊和步道等。

阿管處前年5月委託阿里山生態合作社經營，但受疫情影響遊客反映不如預期，去年3月與阿管處解約，阿管處收回經營權後，斥資近1.4億元於鄰近龍美建遊客中心和轉運站、停車場，步程約5到10分鐘，預計今年9月完工。

阿管處副處長陳榮欽說，園區內既有DIY體驗工坊、生態教室、林蔭樹屋、生態步道、觀景平台等。轉運站可停放5輛大客車、40輛小客車，總計面積約32172平方公尺，園區落成後將比照旺萊山愛情大草原採經營移轉(OT)方式委外經營，目前已有1間廠商表達高度意願。

目前阿管處已有太平雲梯和觀音瀑布兩處觀光園區，採合作社方式委外經營，太平雲梯每年繳交固定和浮動租金給阿管處，浮動租金視利潤調整，淨利也會回饋社區。觀音瀑布目前仍在試營運階段，暫不收租金

太平雲梯2017年啟用後，由太平村長嚴清雅組織產業合作社接手營運，據合統計，疫情後每天入園人數約6千人，去年總營收約3800萬元、前年5300萬元，合作社每年撥淨利50%回饋社區綠美化和建設環境。

阿里山國家風景區管理處興建龍美遊客中心，預計今年9月完工，結合土匪山生態園區既有設施，打造公興森態園區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處興建龍美遊客中心，預計今年9月完工，結合土匪山生態園區既有設施，打造公興森態園區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處興建龍美遊客中心，預計今年9月完工，結合土匪山生態園區既有設施，打造公興森態園區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處興建龍美遊客中心，預計今年9月完工，結合土匪山生態園區既有設施，打造公興森態園區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處興建龍美遊客中心，預計今年9月完工，結合土匪山生態園區既有設施，打造公興森態園區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處興建龍美遊客中心，預計今年9月完工，結合土匪山生態園區既有設施，打造公興森態園區。圖／阿管處提供

阿里山 太平雲梯 疫情

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