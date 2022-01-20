明起各地易有雨 彭啟明：下周一鋒面遠離、東北風接手

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這周幾天是典型東北風型態，配合上從西半邊來的水氣，降雨擴及全台灣，尤其西半部也有短暫陣雨，北部東北部仍是典型的東北風的迎風面地形降雨。

而昨天開始從西半部來的水氣明顯的減弱一些，這也影響到西半部今天清晨的輻射冷卻又再度啟動，清晨有些空曠郊區地方出現10-12度的低溫，台中14度、嘉義13度、台南15度，北部反而有16-17度。

今天北部仍是較為陰沉，溫度在16-18度間，中南部有陽光，中午高溫可以到22-25度，相對舒適很多，南來北往穿著上落差還不小，東半部16-20度，水氣較多仍較為陰沉偶陣雨。

彭啟明說，接下來是周五到周日，預期會有短波槽及鋒面在台灣附近通過，各地都容易有短暫陣雨，很類似周一、周二在台灣西半部的降雨，雨勢不是特別大，但容易有陣雨或短暫陣雨發展，山區的迎風面可能雨勢較大，尤其越往北部，雨勢會更明顯也持續，不過還是有差異，可能周五會較明顯，周六稍緩和，周日又再增多，但這種中小尺度系統，變化很快，只能用監測方式來觀察。

不過這三天風向改為偏東南風，溫度反而回溫一些，預計北部東半部白天溫度有機會回溫2-3度，北部東半部白天高溫有機會突破20度，西半部18-26度。各地能見度在近期會顯著略差一些，有時會有濃霧，變化會較明顯。

下周一鋒面遠離，後面東北風接手，整體風向轉變後，溫度會再下滑，不過冷空氣不強，類似目前的天氣。

彭啟明說，下一波降雨時間點可能落在下周四、周五間，不是太強的變化，都和近期變化類似，過年前都是略稍涼，但略偏氣候值較暖的型態，近期整體而言冷高壓都在較高緯度發展，東亞中低緯度的天氣反而有點像是春天的型態。

他說，今天正好是24節氣中的大寒，較高緯度地方仍是正常的寒冬冷，較有感覺，台灣則是今年的小寒比大寒冷很多。

至於過年的天氣，由於長達九天，目前仍有較高不確定性，有不同看法，但至少下周末到除夕應該仍是典型東北風的情境，機會很高。較長的中短期氣候來看，仍有機會有一波較冷空氣南下。