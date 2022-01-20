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屏東燈節賞燈三大燈區 縣府規畫免費接駁車

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東燈節今年規畫三大燈區，屏東縣民公園燈區。圖／屏東縣府提供
屏東燈節今年規畫三大燈區，屏東縣民公園燈區。圖／屏東縣府提供

2022屏東燈節21日熱鬧登場，今年燈節規畫3個燈區，勝利星村、縣民公園與萬年溪燈區，縣府提供環狀路線接駁車，1月21日起至28日止，民眾免費搭乘，未滿12歲孩童在屏東轉運站下車處搭乘燈節接駁車，還送發光造型髮箍，賞燈更有樂趣；開車的民眾可將車輛停放在幸福公園立體停車場，再轉搭免費接駁車前往各燈區參觀，省荷包又便利。

縣府傳播暨國際事務處表示，接駁車每日下午5點從屏東轉運站發車至晚上10點，約15到20分鐘一班車，接駁車路線串聯萬年溪燈區、屏東縣民公園燈區及勝利星村燈區，農曆春節期間除夕與初一停駛。

傳播處建議，遊客可搭台鐵到屏東火車站後，步行至屏東轉運站下車處轉搭燈節免費接駁車，接駁車沿途停靠萬年公園 （勞工公園站）、復興公園 （復興圖書館站）、屏東縣民公園 （屏東縣民公園站）、幸福公園立體停車場（幸福公園站）、勝利星村燈區（勝利星村站）與勝利星村成功區（移民署站）等燈區。

搭配屏東燈節，市區假日觀光公車506A從1月29日至2月6日春節期間（除31日停駛）也提供免費搭乘優惠，從屏東總圖發車，沿途停靠幸福公園、勝利星村、林森信義路口（信義路立體停車場）、屏東轉運站、中央市場（民生路立體停車場）、屏東縣民公園及屏東大學民生校區（屏菸1936文化基地）等站，歡迎民眾停車轉乘前往屏東市各大景點遊玩。　　

2022屏東燈節每晚5時30分點燈，持續至2月28日止，詳情請屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf）查詢。

2022屏東燈節21日熱鬧登場，今年燈節規畫3個燈區，勝利星村、縣民公園與萬年溪燈區，縣府提供環狀路線接駁車，從1月21日起至28日止，民眾都能免費搭乘。圖／屏東縣府提供
2022屏東燈節21日熱鬧登場，今年燈節規畫3個燈區，勝利星村、縣民公園與萬年溪燈區，縣府提供環狀路線接駁車，從1月21日起至28日止，民眾都能免費搭乘。圖／屏東縣府提供
屏東燈節今年規畫三大燈區，萬年溪燈區。圖／屏東縣府提供
屏東燈節今年規畫三大燈區，萬年溪燈區。圖／屏東縣府提供
屏東燈節今年規畫三大燈區，勝利星村燈區，有史努比主題。圖／屏東縣府提供
屏東燈節今年規畫三大燈區，勝利星村燈區，有史努比主題。圖／屏東縣府提供
屏東燈節今年規畫三大燈區，萬年溪燈區。圖／屏東縣府提供
屏東燈節今年規畫三大燈區，萬年溪燈區。圖／屏東縣府提供
2022屏東燈節21日熱鬧登場，今年燈節規畫3個燈區，勝利星村、縣民公園與萬年溪燈區，縣府提供環狀路線接駁車，從1月21日起至28日止，民眾都能免費搭乘。圖／屏東縣府提供
2022屏東燈節21日熱鬧登場，今年燈節規畫3個燈區，勝利星村、縣民公園與萬年溪燈區，縣府提供環狀路線接駁車，從1月21日起至28日止，民眾都能免費搭乘。圖／屏東縣府提供

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