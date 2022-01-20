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嘉義、台南濃霧特報 吳德榮：明天回暖水氣多易有霧

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天受東北季風影響；北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。本報資料照片
今天受東北季風影響；北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。本報資料照片

中央氣象局發布濃霧特報，今天中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受東北季風影響；北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚微冷。北部14至21度，中部12至26度，南部13至27度，東部15至25度。

他說，明天、周六轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；大氣不穩定，海面上有對流發展，移入陸地，中部以北及東半部降雨的機率高，南部地區也有降雨機率；影響範圍及雨勢大小，因為模式還在調整，需進一步觀察。

吳德榮表示，周日鋒面通過，各地轉為有局部降雨的天氣。下周一、周二東北季風影響，迎風面有局部短暫雨；這波鋒面及東北季風冷空氣不多、北台灣略轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

下周三為西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨的天氣型態，氣溫漸升。

東北季風 吳德榮

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