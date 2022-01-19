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疫情嚴峻？帛琉暴增逾百例新冠確診者 旅行業者低調證實

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帛琉不是零確診！暴增逾百例 旅行業者證實

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
帛琉的旅遊泡泡是台灣唯一回台不需要隔離的境外旅遊行程，從疫苗旅遊轉型為潛水度假旅遊。圖／帛琉觀光局提供
帛琉的旅遊泡泡是台灣唯一回台不需要隔離的境外旅遊行程，從疫苗旅遊轉型為潛水度假旅遊。圖／帛琉觀光局提供

本報接獲投訴指出，原以為帛琉是零確診，未料當地現在疫情嚴峻，國民僅逾1.9萬人，卻出現上逾百位確診、500多人隔離，比例甚高。旅行業者則低調向本報證實，確實當地有出現確診。

帛琉的旅遊泡泡是台灣唯一回台不需要隔離的境外旅遊行程，自去年8月14日重啟，返台不需要隔離，只要做五天加強版自主健康管理，加上九天一班自主健康管理即可。目前從疫苗旅遊轉型為潛水度假旅遊。

投訴人指出，本以為帛琉零確診，結果帛琉友人告知帛琉疫情嚴重，勸他不要去，對於台灣政府本是知情的，卻刻意隱瞞訊息，根本是刻意討好帛琉政府，置國民安危於不顧。

觀光局長張錫聰說，有關防疫措施是否升級，以及當地確診狀況，由中央流行指揮中心統一發言，但相關SOP都會確實執行跟配合，也一直都很嚴謹。12月有六班飛帛琉，旅客數量時多時少。

有出帛琉團業者表示，一月份到春假期間共有四班航班，都是華航執飛。所有海外旅遊行程以政府防疫規範為原則，維護旅客安全。

該業者說，春節連假期間帛琉旅遊泡泡都賣的蠻好的，可銷售團位都銷售一空，目前就是看政府決策，旅行社端會全力配合，但截至目前一切照常。

帛琉 疫情 健康管理 COVID-19 新冠肺炎

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