快訊

評／學測作文「當我打開課本」與新課綱背道而馳 老師該如何教學？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚當億萬富豪！「大樂透」春節加碼連開15天 各期獎號看過來

聯合新聞網 / 綜合報導
過年期間許多民眾到彩券行購買大樂透試手氣。記者林伯東／攝影
過年期間許多民眾到彩券行購買大樂透試手氣。記者林伯東／攝影

農曆春節迎金虎，台彩宣布，今年大樂透從1月28日至2月11日連續15天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄。除了天天開獎，台彩還加碼3.6億增開「春節大紅包」，自1月28日至2月1日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬。

台彩表示，若1月28日至2月1日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期將繼續加開「春節大紅包」，直到360組獎號全數送出為止，或是到2月15日元宵節為止。

春節期間，民眾可把握機會到彩券行試手氣。「聯合新聞網」將會為您整理每天開獎號碼，但實際中獎號碼仍以台灣彩券公司公告為準。

大樂透獎號看這裡

日期

大樂透中獎號碼

特別號

1月28日

1月29日

1月30日

1月31日

2月1日

2月2日

2月3日

2月4日

2月5日

2月6日

2月7日

2月8日

2月9日

2月10日

2月11日

春節大紅包獎號看這裡

日期

春節大紅包中獎號碼

1月28日

1月29日

1月30日

1月31日

2月1日

2月2日

2月3日

2月4日

2月5日

2月6日

2月7日

2月8日

2月9日

2月10日

2月11日

2月15日

大樂透 春節 紅包 台彩

相關新聞

春節9天連假明登場 國5分散車流今順暢

春節9天連假明天登場，因這次假期天數較長，返鄉車潮分散於今日到除夕。宜蘭縣政府警察局交通警察隊表示，有別於3天或4天連假...

財神爺送紅包！發票開獎誕生16位千萬富翁 花1元中200萬

財神爺年前送紅包！財政部今天公布去年11-12 月期統一發票大獎中獎清冊，共開出16張千萬元大獎，200萬元特獎則開出1...

鬧雞蛋荒！ 農委會14:30記者會 全力調度確保年節需求

明天開始春節連假，國內鬧「雞蛋荒」，農委會主委陳吉仲今天下午2時30分，在農委會召開記者會，說明「農委會全力調度雞蛋 確...

當心孤獨已成為日趨嚴重的健康流行病

你覺得孤獨只是種感受，只要學會共處，就沒什麼大不了？事實上，長期感到孤獨會影響我們的身心健康。越來越多研究顯示，孤獨會提高壓力荷爾蒙，造成身體發炎症狀，增加罹患心臟病、關節炎、糖尿病、失智症的機率。

採買年貨交易熱絡！ 肉、水果零售價揚 蛋缺貨

春節即將到來，市場賣場滿滿過年節慶行情，肉品，水果價格在相對高點，唯有葉菜類相對平實；整體而言買氣暢旺、交易熱絡。

春節連假首日國道防5地雷路段 南向用路人下午再出發

明天是春節連假第一天，交通部高公局預估有五大地雷路段，其中國5南向南港系統-頭城會從早上8時塞到下午4時。建議南向用路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。