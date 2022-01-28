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拚當億萬富豪！「大樂透」春節加碼連開15天 各期獎號看過來
農曆春節迎金虎，台彩宣布，今年大樂透從1月28日至2月11日連續15天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄。除了天天開獎，台彩還加碼3.6億增開「春節大紅包」，自1月28日至2月1日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬。
台彩表示，若1月28日至2月1日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期將繼續加開「春節大紅包」，直到360組獎號全數送出為止，或是到2月15日元宵節為止。
春節期間，民眾可把握機會到彩券行試手氣。「聯合新聞網」將會為您整理每天開獎號碼，但實際中獎號碼仍以台灣彩券公司公告為準。
日期
大樂透中獎號碼
特別號
1月28日
1月29日
1月30日
1月31日
2月1日
2月2日
2月3日
2月4日
2月5日
2月6日
2月7日
2月8日
2月9日
2月10日
2月11日
日期
春節大紅包中獎號碼
1月28日
1月29日
1月30日
1月31日
2月1日
2月2日
2月3日
2月4日
2月5日
2月6日
2月7日
2月8日
2月9日
2月10日
2月11日
2月15日
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