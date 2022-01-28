拚當億萬富豪！「大樂透」春節加碼連開15天 各期獎號看過來

農曆春節迎金虎，台彩宣布，今年大樂透從1月28日至2月11日連續15天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄。除了天天開獎，台彩還加碼3.6億增開「春節大紅包」，自1月28日至2月1日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬。

台彩表示，若1月28日至2月1日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期將繼續加開「春節大紅包」，直到360組獎號全數送出為止，或是到2月15日元宵節為止。

春節期間，民眾可把握機會到彩券行試手氣。「聯合新聞網」將會為您整理每天開獎號碼，但實際中獎號碼仍以台灣彩券公司公告為準。

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日期 大樂透中獎號碼 特別號 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日

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