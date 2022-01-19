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「南村有歌」音樂會變身復古歌廳 懷舊金曲重新詮釋

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
《南村有歌》系列音樂會演出多首膾炙人口經典歌曲。 圖/聯合數位文創提供
《南村有歌》系列音樂會演出多首膾炙人口經典歌曲。 圖/聯合數位文創提供

由聯合數位文創及金色晨曦主辦的《南村有歌》系列音樂會，一口氣邀請多位實力派及劇場歌手，重新詮釋經典老歌，橫跨50到80年代轟動台灣電影與唱片界的多首經典組曲，音樂一下就勾起許多人的滿滿回憶，表演也以劇場式空間搭配現場演奏，讓民眾走入劇場就像回到過往復古歌廳的娛樂時光。

《南村有歌》系列音樂會日前已於四四南村的南村劇場正式演出，18日的第二場演出更加入義大利籍歌手吳子龍，與林姿吟挑戰最初版的「神鵰俠侶」主題曲，及「自由」等多首膾炙人口好歌，陳章健則以沈穩情感豐沛的聲線演繹「張三的歌」，及舞思愛清亮典雅的「千言萬語」彷彿把現場的民眾帶往目眩神迷的異世界，而王翊凡以柔美深情的歌聲演唱「抉擇」，將老歌醞釀多年後的餘韻完整保留。

《南村有歌》系列音樂會每場近20首歌，邀請多位實力派及劇場歌手開唱，包含鄧麗君、瓊瑤及羅大佑、張雨生等名曲，同時也致敬經典電影「七匹狼」、「搭錯車」、「異域」，翻唱包含「永遠不回頭」、「橄欖樹」、「桂花香」等，現場民眾不僅可以聽好歌，跟著表演者一起嗨唱，還可以暢飲飲品，一起回到最懷念的青春年代。更多表演資訊請至udn售票網查詢。

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