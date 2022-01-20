新世代移動載具 EMF

圖／山葉機車提供

台灣在全球電動機車發展上的成果有目共睹且名列前茅，而Yamaha也未曾缺席，為實現碳中 和的長遠目標，同時持續創造嶄新的感動與豐富的生活樂趣，今日 1/19 (三) 台灣山葉機車正 式推出新時代移動載具「EMF」– Electro Motive Fighter，讓消費者輕鬆在城市中肆意馳騁， 享受玩樂般的騎乘感受。 YAMAHA「EMF」以『Dash! EV Fighter』為核心主軸，發展出「Intriguing 玩味」、 「Radical 激進」及「Superior 優越」的三大概念。獨樹一格的外觀原創設計，展現無機生命 的強勁結構美學，引領市場創新潮流；動力操控上強化高效直接的瞬間加速，搭配全新開發的 高剛性輕量化車架，在騎乘操控上充分展現直線輕快、彎道沉穩的極致操縱性能；同時開發多 元且極具差異化的改裝配件，讓消費者可依個人喜好隨心搭配，打造專屬的珍藏品，盡情展現 自我風格。 此外「EMF」擁有現行電動機車市場上少見的中央龍骨及獨特簍空尾部造型，除強化整體視覺 外並充分體現YAMAHA獨特的「人機官能」造車工藝精神。全車採用 LED 燈組和 LED 顯示智 慧儀表，車主們也可利用專屬 App「 Y-Connect TWN for EV 」進行多種個性化設定，展現個 人風格。 YAMAHA「EMF」新世代移動載具推出寂光藍、闇馳黑、蒼邃綠三個車色，一切準備就緒，解 鎖未來，由此發動，UNLOCK THE FUTURE。

【限定試乘活動】 即日起至 1/21 23:59 ，民眾可上 EMF 專屬活動網站 登記報名 參加 1/22 (六) 台中麗寶卡丁車場 EMF 試乘活動，名額有限，先搶先贏。

【上市優惠價】 即日起至 3/31 日前預購 EMF，即可享早鳥優惠價 NT$99,800 元，前 100 名車主加碼贈送原 廠 5 件組（建議售價 NT$12,900），前 200 名車主還可獲得 NFT EMF 模型好禮。 ※ 詳情請洽全省經銷商，或上 YAMAHA 官方網站：http://www.yamaha-motor.com.tw/

EMF

寂光藍(藍深灰) G06BQ1。 圖／山葉機車提供

闇馳黑(深藍深灰) G06AC1。 圖／山葉機車提供