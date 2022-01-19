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洗腎患者福音 新式腹膜透析邊睡邊做地點時間更有彈性

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
新式全自動腹膜透析機讓洗腎患者可邊洗邊睡。圖／聯新國際醫院提供
新式全自動腹膜透析機讓洗腎患者可邊洗邊睡。圖／聯新國際醫院提供

即將迎接春節9天連假，不過末期腎臟病變患者做透析治療不可中斷，桃園平鎮聯新國際醫院的透析中心全年無休為洗腎病人服務，除了可到透析中心洗腎，也可以選擇在家做腹膜透析，邊睡邊洗，數據資料還能同步連網直接上傳，讓洗腎的地點時間更有彈性。

52歲林先生是電子業老闆，7年前發現腎臟病變，3年前開始洗腎，為了維持白天繼續工作，應付繁忙的會議與應酬，因此選擇全自動腹膜透析，將洗腎安排在就寢時間，白天工作可全神貫注，治療至今生活不受影響。

聯新國際醫院腎臟科主任胡豪夫表示，透析治療主要分成「血液透析」與「腹膜透析」2種。血液透析需要到醫院做，每周3次，每次治療大約4至5小時，對工作與生活作息影響較大；腹膜透析讓民眾將儀器帶回家做，只要每個月到醫院追蹤1次，相當便利。

腹膜透析俗稱「洗肚子」，利用病人本身的腹膜來淨化血液，再經由換液程序，將體內新陳代謝產生的廢物與毒素引流出來，即完成透析治療。胡豪夫說，研究證實，腹膜透析更有助於保留延長殘餘腎功能（排尿量），減少長期併發症機率。

新型的全自動腹膜透析，可安排在就寢時間進行，一覺醒來就完成治療；台灣洗腎人口密度居全球之冠，且人數逐年增加。腹膜透析沒有年齡限制，只要意識清楚、無嚴重共病症、腹部未曾做過重大手術且腹膜功能正常者，經醫師評估即可使用，再加上有健保給付，病人的接受度越來越高。

胡豪夫提醒，任何透析治療，洗毒素的效率仍無法與正常腎臟相比，建議平時要注意健康生活型態、謹慎飲食、適度喝水勿憋尿、正確就醫觀念不亂吃藥、自我監測健康與定期檢查，並且留意其他疾病的治療與控制，才能常保腎臟健康。

聯新國際醫院腎臟科主任胡豪夫提醒，洗腎患者平時仍要注意健康生活型態。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院腎臟科主任胡豪夫提醒，洗腎患者平時仍要注意健康生活型態。圖／聯新國際醫院提供

洗腎 血液透析

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