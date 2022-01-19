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公路總局推台灣好行4人同行1人免費 省錢又免塞車

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
春節連假來臨，公路總局花蓮監理站表示，台北往返花蓮有3條客運路線，鼓勵遊客多搭乘大眾運輸。圖／資料照
春節連假來臨，公路總局花蓮監理站表示，台北往返花蓮有3條客運路線，鼓勵遊客多搭乘大眾運輸。圖／資料照

春節9天連假即將來臨，許多民眾趁著放假返鄉及出遊。公路總局花蓮監理站表示，台北往返花蓮有3條客運路線，為鼓勵遊客多搭乘大眾運輸，1月29日至2月6日購買東部台灣好行套票，就能享4人同行1人免費優惠；使用電子票證轉乘市區客運，還能享有基本里程免費，省錢又免塞車。

花蓮監理站指出，蘇花改自2020年1月6日通車後，國道客運有台北直達花蓮的客運路線，分別由統聯客運、台北客運於南港轉運站發車，首都客運於板橋客運站發車，終點站均為花蓮火車站，共3條路線，分流旅運人潮，讓前往花東的民眾除了搭火車外，多了另一項大眾運輸的選擇。

公路總局針對東部限定加碼優惠，在台北往返花蓮3條路線，1月29日至2月6日出遊者，購買宜蘭、花蓮、台東台灣好行套票，在當地飯店或合法民宿住宿，即可享18條往返宜蘭、花蓮及台東國道、公路客運路線4人同行1人免費（包含往返車資），返程再抵 200元票價優惠。

在轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票或基本里程免費優惠，鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位。

至於民眾搭乘公路客運至宜花東地區後，持公路客運票證於指定租賃業者租車，可享租汽車折價200元、租機車折價100元的租車優惠，須留意此優惠與4人同行1人免費不可併用。公路總局已協調地方政府增加市區公車班次，讓遊客搭乘國道客運銜接市區公車更方便。

花蓮 國道客運 監理站

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