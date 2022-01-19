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關渡醫院追求全人照顧 2024年成為首家數位原生醫院

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
陳亮恭更創立關渡學(TIGER)，以社區民眾健康長壽為目標。圖／記者沈能元攝影
陳亮恭更創立關渡學(TIGER)，以社區民眾健康長壽為目標。圖／記者沈能元攝影

隨著技術進步，醫療與AI產業結合是未來趨勢。關渡醫院致力於全人照顧、社區健康，現在就與華碩電腦合作，共同打造雲端智慧醫院，目標是2024年完成全院系統更新，期盼以科學數據當作是治療病人及維護社區健康的基礎，為關渡地區居民提供社區照護模式。

關渡醫院與華碩電腦及陽明交通大學今天共同舉辦「雲端智慧醫院研討會暨合作研發簽約儀式」。關渡醫院院長陳亮恭說，「醫療應透過科技，自我提升，脫胎換骨。」以全人照顧為價值主體是該院追求的目標，希望以雲端智慧科學數據創造出新的照護模式。

依衛福部統計，65歲以上長者高達8成9有一種慢性病，5成1有三種慢性病，高達7成更擔憂身體健康。陳亮恭說，隨著年齡增長，須處理更多複雜的健康問題，長者關心的是，能否獨立生活，有沒有失能、失智或體衰多病，以及可不可以自理生活等，關渡醫院就是致力於全人照顧、社區健康。

當數位科技進入醫院後，陳亮恭說，未來醫院或智慧醫院應如機場塔台，透過新科技應用導入，掌握醫院病人、社區民眾健康情形，因此照顧模式會加以革新，如未來醫師可能是搭乘無人駕駛的電動車到社區訪查病人，而非死守醫院門診、病房，是以人為中心，進行有價值的醫療照顧。 

陳亮恭說，關渡醫院設立以人為中心的整合門診服務，不僅為健保省下三分之一年度醫療支出，更提升50%照護品質，透過及早介入治療，降低病人住院後半年死亡率及三分之一進入長照機會，同時與社區合作追蹤出院患者。

「希望透過全人化資料整合，達成四項目標。」陳亮恭說，除智慧關渡醫院外，希望達成健康關渡社區、虛擬關渡醫院及虛擬關渡社區，因此藉由華碩電腦及陽明交通大學協助，統整病人於社區及醫療相關的數位生物資料，產生新診斷標準或照護模式。關渡醫院引進人因智慧照明、AI判讀胸部X光病灶、糖尿病人視網膜病變，以及外骨骼機器人輔助病人復健、失智症照顧等。

陳亮恭更創立關渡學(TIGER)，經由五大精神包括強化(Training)體能、智慧(Intelligence)增長、社會連結(Gathering)、身心快樂(Enjoyment)及回春(Rejuvenation)，以社區民眾健康長壽為目標，於社區提供革新方法，改變民眾生活，讓關渡社區成為適合長者移居的地區。

衛福部次長石崇良表示，經歷兩年多的新冠肺炎，台灣防疫始終表現不錯，防疫成功重要關鍵是借重科技防疫，如以健保卡追蹤高風險族群，居家隔離電子圍籬、 疫苗接種電子數位證明等，或利用遠端醫療照護病人，都是透過與科技業合作，提供更方便、不擾民、可近性的醫療照護模式，而關渡醫院與華碩電腦合作，於高齡化社會提供病人、長者醫療照護服務，將成為台灣醫界的標竿。

 台北榮總副院長高壽延說，如台北榮總、台大醫院及長庚醫院等醫學中心，要改制成雲端智慧醫院相當費時、費力，但如關渡醫院為社區醫院，又可以獨立自主，經過北榮、陽明交通大學、華碩電腦共同協助，將醫院資訊數位化、智慧病歷、遠端醫療等，更納入雲端智慧醫院的內涵。

關渡醫院與華碩電腦合作，於高齡化社會提供病人、長者醫療照護服務，將成為台灣醫界的標竿。圖／記者沈能元攝影
關渡醫院與華碩電腦合作，於高齡化社會提供病人、長者醫療照護服務，將成為台灣醫界的標竿。圖／記者沈能元攝影
陳亮恭說，關渡醫院以全人照顧為主體價值，希望以雲端智慧、科學數據創造出新的照護模式。圖／記者沈能元攝影
陳亮恭說，關渡醫院以全人照顧為主體價值，希望以雲端智慧、科學數據創造出新的照護模式。圖／記者沈能元攝影

陳亮恭 陽明交通大學 失智症

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