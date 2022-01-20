撞不破「升遷天花板」？青年「賈桃樂」5招打造神級職涯攻略

現今，青年闖蕩職場十分不容易，根據求職網調查，2021年受到疫情影響，青年失業率高達13.87%，畢業生求職更是困難重重，沒有工作經驗的新鮮人平均要投遞120封履歷才能得到一次錄取機會。

另外，順利進入職場，不代表職涯一帆風順。有些青年努力工作多年，薪資和位階始終未見成長；反之，有些人則抓住機會、在職場穩定爬升，顯見征戰職場有其攻略，年輕的「賈桃樂」(食頭路)應該選擇什麼、做對什麼，才能在低薪時代，創造屬於自己的未來？我們採訪學霸代表-國泰人壽板橋通訊處展業五課課長 王竹君為我們分享她如何打造漂亮職涯。

2021年受到疫情影響，青年失業率高達13.87%。國泰人壽課長王竹君分享勇闖職涯的攻略。 (圖：吳彥鋒 / 攝影)

台大畢業卻看不到升遷？前主管要她「抱緊大樹」王竹君，是人們眼中的高材生，台大歷史系畢業後，在學校擔任行政職，雖然各項福利不錯，但缺乏明確的升遷管道，於是，她重新尋找自己的職涯方向。當時她看到國泰人壽在招募儲備主管，培訓與升遷制度都很完善，因此決定加入保險業，挑戰自己的潛力。

當時的主管知道後，建議她「要做保險，就要選一個最大的品牌，抱緊『大樹』比較有前途。」王竹君通過「國泰人壽」儲備主管專案考核，正式成為一名保險業務員。

職涯攻略第1招：不偷懶就不困難在學校讀文科的她，擅長交書面報告，卻不習慣口語表達。「剛開始，我只要一面對客戶就覺得彆扭，不知道要說什麼。」

回顧這段歷程，王竹君認為國泰人壽擁有豐富的學習資源、教育訓練，讓她獲益良多，幫助她練習跟客戶開口，突破自己的限制。她表示，「只要跟著公司的策略走，不偷懶，就不會太困難。」

王竹君頂著台大高學歷加入國泰人壽，從基層業務員做起，至今已升任至課長。 (圖：吳彥鋒 / 攝影)

職涯攻略第2招：善用自身優勢入行沒多久，王竹君就發現個性內斂的她，擴大組織跟銷售保險相比，她較不擅長銷售保險，王竹君說：「我的劣勢就是我的優勢！我知道我不能光靠個人績效，所以我會努力去做別人不想做的事，達成公司交代的使命。」因此她改打團體戰，透過增員培訓新人、擴大組織，創造自己的價值。

同時，王竹君也熱心投入公司的專案，像是參與學生團體保險服務及大專院校經營，這些專案需要投入大量時間，長期服務與經營，但她依舊義不容辭帶領團隊攬下來做，也因此從中提升自己經營客戶與領導團隊的能力，更獲得主管的信任與讚賞。

職涯攻略第3招：工作不忘圓夢隨著加入國泰人壽之後，她發現夢想原來可以與生活一起前進，每年也為自己安排幾次海外長程旅行，為自己充電，努力工作同時也能享受生活，補充源源不絕的衝勁和動力。

從事保險第6年，王竹君為了圓夢，利用下班時間攻讀交大經管所在職專班，為自己奠定更紮實的管理學基礎。她表示：「因為保險工作時間彈性，收入也有餘裕，我才有錢、有閒，可以繼續深造。」

職涯攻略第4招：真心服務建立信任如今王竹君已經在國泰人壽待了超過13年，從基層儲備主管晉升為課長，帶領60多位夥伴一起服務客戶。王竹君認為這份工作讓她變得積極、有行動力，「以前我想很多，但做得很少；現在我做的比想的更多。」

抱著「做就對了」的態度，王竹君在一次次的服務行動中得到了成就感。她曾經服務過一位企業家，一開始只是跟她購買騎單車出遊的團體旅平險，每個月一次，一人保費30多塊。雖然金額很小，但王竹君總是真心服務、全力以赴，漸漸獲得客戶的信任。

大約一年後，王竹君鼓起勇氣跟這位企業家開口，推薦其他保險產品，儘管對方已有完善的財務規劃，根本不需要再加購保險產品，但是他對王竹君說：「妳的業務精神很棒！」不僅買了王竹君推薦的產品，還轉介許多客戶給她。

王竹君認為高學歷從事保險業有加分作用，更能適應e化的產業環境。 (圖：吳彥鋒 / 攝影)

職涯攻略第5招：追求卓越王竹君認為，從小在競爭的環境中讀書、成長，讓她養成了「追求卓越」的精神，把這樣的精神發揮在保險業中，自然就能獲得優異的績效。儘管剛開始轉做保險時得不到家人的支持，爸爸甚至說：「妳都讀到台大了，還去做保險！」

然而，王竹君認為，高學歷從事保險業其實有加分的作用，不但能提升專業度，也較有機會服務到高端客戶。尤其現在保險業面臨數位轉型應用，業務員有學歷背景支撐，在e化的產業環境中能夠更得心應手。

王竹君開玩笑地說：「自從我給爸爸零用錢之後，他也越來越支持我從事保險顧問工作。」

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