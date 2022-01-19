陽明交大醫院創新年菜健康吃 再推「贖罪茶」甩肥胖

農曆年節慶團圓，家家戶戶會準備全雞、全魚、三層肉等祭拜用牲禮及豐富年菜，然而民眾總會為吃不完的料理傷透腦筋。陽明交大醫院營養師團隊攜手特聘留法主廚張哲融，將法式料理精神注入中餐食材，牲禮變成美味、營養兼具的佳餚，中醫科也推出3款去油解膩「贖罪茶」，今天在蘭陽院區舉辦發表會，邀請大家開春惜福不浪費。

營養師沈靈說，傳統年菜常以油炸、油煎、糖醋、勾芡、多糖等方式料理，一餐攝取熱量換算下來，就可能超過2600大卡，倘若年節9天假期毫無節制，恐增胖2.2公斤；民眾過年期間大啖美食，運動機會相對少，是體重增加的主因。

沈靈建議，過年不想增加身體負擔，民眾可遵循低油、低糖、低鹽、高纖「三低一高」原則，年菜選擇上，以什錦菌菇炊飯取代傳統米糕、紹興醉蝦換成筍絲圓蹄，如此能大幅減少菜餚熱量、油脂量。

陽明交大醫院營養師團隊發揮巧思，以低澱粉、少油、少鹽、少糖、高纖5大原則，將年菜剩餘食材結合健康飲食概念，創新「福虎生風、快樂久久雞、花枝招展迎新春、鴛鴦握壽司、繽紛鮮蝦杯」共5道惜福健康年菜。

另外，中醫科在場推出3款「贖罪」系列茶飲，包含提升代謝、安定神志的「窈窕茶」，促進消化、疏肝理氣的「纖美茶」，以及具有健脾利水效用的「輕盈茶」。主任朱世盟提到，以中醫角度看肥胖，不只先天的體質差異，後天的飲食、生活習慣也會累積影響。