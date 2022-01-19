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陽明交大醫院創新年菜健康吃 再推「贖罪茶」甩肥胖

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「福虎生風」的豬里肌肉採濕式熟成法，用墨西哥香料粉等醃漬48小時，再烘烤而成，並搭配老虎刈包食用。圖／陽明交大醫院提供
「福虎生風」的豬里肌肉採濕式熟成法，用墨西哥香料粉等醃漬48小時，再烘烤而成，並搭配老虎刈包食用。圖／陽明交大醫院提供

農曆年節慶團圓，家家戶戶會準備全雞、全魚、三層肉等祭拜用牲禮及豐富年菜，然而民眾總會為吃不完的料理傷透腦筋。陽明交大醫院營養師團隊攜手特聘留法主廚張哲融，將法式料理精神注入中餐食材，牲禮變成美味、營養兼具的佳餚，中醫科也推出3款去油解膩「贖罪茶」，今天在蘭陽院區舉辦發表會，邀請大家開春惜福不浪費。

營養師沈靈說，傳統年菜常以油炸、油煎、糖醋、勾芡、多糖等方式料理，一餐攝取熱量換算下來，就可能超過2600大卡，倘若年節9天假期毫無節制，恐增胖2.2公斤；民眾過年期間大啖美食，運動機會相對少，是體重增加的主因。

沈靈建議，過年不想增加身體負擔，民眾可遵循低油、低糖、低鹽、高纖「三低一高」原則，年菜選擇上，以什錦菌菇炊飯取代傳統米糕、紹興醉蝦換成筍絲圓蹄，如此能大幅減少菜餚熱量、油脂量。

陽明交大醫院營養師團隊發揮巧思，以低澱粉、少油、少鹽、少糖、高纖5大原則，將年菜剩餘食材結合健康飲食概念，創新「福虎生風、快樂久久雞、花枝招展迎新春、鴛鴦握壽司、繽紛鮮蝦杯」共5道惜福健康年菜。

另外，中醫科在場推出3款「贖罪」系列茶飲，包含提升代謝、安定神志的「窈窕茶」，促進消化、疏肝理氣的「纖美茶」，以及具有健脾利水效用的「輕盈茶」。主任朱世盟提到，以中醫角度看肥胖，不只先天的體質差異，後天的飲食、生活習慣也會累積影響。

陽明交大醫院院長楊純豪表示，營養師團隊與餐廳主廚考量大眾口味，設計營養豐富的5道年菜，適合民眾在家DIY享用，相關作法可上網醫院網站查詢（https://www.hosp.nycu.edu.tw/tw/）。

陽明交大醫院營養師團隊攜手特聘留法主廚張哲融，將法式料理精神注入中餐食材，牲禮變成美味、營養兼具的佳餚，今天在蘭陽院區舉辦發表會。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院營養師團隊攜手特聘留法主廚張哲融，將法式料理精神注入中餐食材，牲禮變成美味、營養兼具的佳餚，今天在蘭陽院區舉辦發表會。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院營養師團隊攜手特聘留法主廚張哲融，將法式料理精神注入中餐食材，牲禮變成美味、營養兼具的佳餚，今天在蘭陽院區舉辦發表會。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院營養師團隊攜手特聘留法主廚張哲融，將法式料理精神注入中餐食材，牲禮變成美味、營養兼具的佳餚，今天在蘭陽院區舉辦發表會。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院營養師團隊攜手特聘留法主廚張哲融，將法式料理精神注入中餐食材，牲禮變成美味、營養兼具的佳餚，今天在蘭陽院區舉辦發表會。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院營養師團隊攜手特聘留法主廚張哲融，將法式料理精神注入中餐食材，牲禮變成美味、營養兼具的佳餚，今天在蘭陽院區舉辦發表會。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院中醫科推出3款「贖罪」系列茶飲，包含窈窕茶、纖美茶、輕盈茶。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院中醫科推出3款「贖罪」系列茶飲，包含窈窕茶、纖美茶、輕盈茶。圖／陽明交大醫院提供
「快樂久久雞」是把蒜頭塞入全雞肚子，用可樂、啤酒浸泡醃漬2天，最後以高溫烘烤1小時而成。 圖／陽明交大醫院提供
「快樂久久雞」是把蒜頭塞入全雞肚子，用可樂、啤酒浸泡醃漬2天，最後以高溫烘烤1小時而成。 圖／陽明交大醫院提供
「鴛鴦握壽司」鋪上鴨賞，以蒜苗綑綁，最後鋪上蔥絲。圖／陽明交大醫院提供
「鴛鴦握壽司」鋪上鴨賞，以蒜苗綑綁，最後鋪上蔥絲。圖／陽明交大醫院提供

年菜 陽明交大 中醫

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