2月份假日公益音樂會 4位視障藝人獻藝演出

2月份假日公益音樂會，將由洪新智、林芳語、徐尹寧和陳冠瑋等四位視障藝人分別獻藝演出，歡迎喜歡音樂或熱心公益的人一起來聆賞、做公益。

聯合報系文化基金會攜手台灣厚道社會服務聯合會，共同打造「公益表演平台」，聯合主辦「褐藻生活館假日公益音樂會」。厚道社會服務聯合會祕書長陳樹人籲請更多人踴躍參與，讓更多身障藝人有表演的舞台和機會。

假日公益音樂會的地點，在台北市松山區八德路四段123號褐藻生活館B餐廳區，時間是每逢周六、日的晚上七點至八點。這四位身障藝人排定的表演時間，分別是：「魅力男聲」洪新智吉他彈唱──2月5日（周六，農曆初五）、20日（周日）；「復刻甜心」林芳語歌唱表演──2月6日（周日）、26日（周六）；「療癒美聲」徐尹寧歌唱獻技──2月12日（周六）、27日（周日）；陳冠瑋薩克斯風演奏──2月13日（周日）、19日（周六）。

這四位視障音樂表演者，各有他們的人生故事和願望。

洪新智最大的興趣是設計和音樂。他大二暑假眼睛出問題，檢查報告是名為「貝西氏症」的罕見疾病，大學畢業後病變成青光眼末期，手術後還是完全看不見。2012年，他參加身心障礙者藝文推廣協會主辦的音樂人才培訓課程，找回對音樂的熱情，發行迷你專輯、在很多舞台表演。他邀請大家一同來感受音樂的感動！

林芳語20歲患青光眼，視力僅剩八分之一，用短短三個月的時間走出憂傷的情緒，23歲朝自己的夢想前進，努力爭取表演及演唱的機會，自許做個活潑、熱情並樂於分享個人生命歷程的人。她感性地說：「謝謝你們參與我的人生，讓這趟生命旅程顯得格外繽紛。」

徐尹寧高一時罹患紅斑性狼瘡，失去大部分的視力，也造成右耳失聰。但樂觀的她堅持跟他人一樣，一個人外出、做自己喜歡做的事情。從大學時期決心走向歌唱之路，用心經營音樂頻道與街藝表演，現任蝦米視障人聲樂團的女高音，一路上勇於接受挑戰。她表示：「我是一個唱歌的人，請從音樂裡認識我。」

陳冠瑋從小患有家族遺傳先天性白內障，視力一直不好，少跟同學互動，因異於他人而自卑，直到國小三年級，加入學校管樂團而愛上薩克斯風。16歲時考上台北市街頭藝人執照，開始表演。一路走來，他靠著耳朵精確去感受一首樂曲該如何詮釋、該擁有怎樣的氛圍……，也因而帶給聽眾更美好的音樂。

林芳語活潑、熱情，樂於分享自己的生命歷程。

徐尹寧勇於接受挑戰，並且用心經營音樂頻道。