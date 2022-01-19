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環署限用一次性飲料杯 速食店：應處罰不帶杯子消費者

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天舉辦「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」。記者吳姿賢／攝影
環保署今天舉辦「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」。記者吳姿賢／攝影

明年起連鎖超商、速食店需有5%以上門市免費提供「循環杯」，環保署今舉辦研商會，速食店業者說，「不自帶杯子應處罰消費者」，像塑膠袋讓使用者付費。不過現在飲料售價早就包括容器成本，環團也說循環容器是世界趨勢，去年實驗發現消費者歸還率高達98.5%；環保署說，業者可設計押金制度，企業在商言商也要兼顧環境保護。

台灣每年使用超過15億個一次性飲料杯，為從源頭減量，環保署去年預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，今年7月起，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質飲料杯；飲料店、速食店、便利商店及超級市場等四大連鎖業者，須提供自備環保杯的消費者5元以上優惠；明年起連鎖超商、速食店需有5%以上門市免費提供「循環杯」，2025年要擴增至30%。

為加速修法並確保政策上路時間，環保署今天邀集連鎖超商、速食業者聚焦討論「循環杯」設置方向，明天邀集飲料杯業者、各大公會及環團綜整討論草案，下周也會到中部、南部各辦一場研商會。

摩斯漢堡詢問，法規要求業者免費提供循環杯，若收取押金，等到消費者退還循環杯再退還押金，是否也符合免費定義？環保署解釋，不應對消費者額外收取循環杯使用費，但各業者運作方法不同，且循環杯也有價值，為避免循環杯出借後卻沒有歸還，法規會有空間讓業者收取押金。

統一企業說，法規應限制不能使用任何業者的循環杯當作自備杯，如果消費者拿A家循環杯到B家購買飲料，卻要求提供自備5元優惠將造成爭議。

環保署澄清「這不是爭議」，草案精神是減少一次性飲料杯使用，只要民眾協助減少就應得到優惠，B家可透過押金等制度確保消費者歸還循環杯。

肯德基還說，「不自帶杯子，應該是處罰消費者，現在怎麼會處罰業者？」肯德基說，消費者應該要自己買循環杯，不是要業者免費提供、增加成本，就像塑膠袋一樣，讓有需要的消費者自行購買即可。

全家說，「消費者進入通路時『智商』會不太一樣」，如果民眾免費借用循環杯可能占為己用，甚至將店內餐具都帶回家，應該明確定義何謂免費。

不過目前多數業者在飲料的訂價上，早就已經納入飲料杯等包材成本，若要消費者額外購買杯子恐不合理。環保署說，飲料杯跟塑膠袋意義不同，如果沒有塑膠袋，民眾還有紙袋或用手拿，但若不提供飲料杯根本無法裝飲料，且飲料價格早就包含杯子成本，只是希望部分一次性飲料杯改為循環杯。

環保署表示，對於業者擔憂的問題，會再加強法規文字調整，避免誤會，但一次性飲料杯減量勢在必行，未來各產業會面臨更多環境挑戰，過去大量浪費一次性產品，導致生態問題及資源耗竭，如果沒有改變只會愈來愈嚴重。

環保署強調，業者將本求利，但不能只「在商言商」，企業發展及環境保護必須兼顧，也許過程中會有不便，但政策也會滾動檢討，鼓勵業者提出典範做法並推廣出去。

綠色和平表示，肯定環保署針對一次性飲料杯的限用措施，國際許多國家已開始推動循環容器，國際大型企業甚至比法規還早一步推動，去年在台中與業者推動循環杯，實驗四個月發現消費者接受度非常高，在沒有收取押金的情況下歸還率高達98.5%，當初也有邀請肯德基參加，卻沒有得到任何回應。

環保署 速食

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