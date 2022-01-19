嘉義婦人不適身亡曾打第3劑疫苗 家屬提受害救濟
嘉義縣劉姓婦人14日接種第3劑莫德納疫苗，16日凌晨身體不適送醫不治。嘉義地檢署今天解剖，死因為腸骨靜脈栓塞併後腹腔出血、肺栓塞，是否與疫苗有關待衛福部判定。
嘉義縣衛生局長趙紋華今天接受中央社記者電訪時表示，家屬已申請預防接種受害救濟，衛生局會協助送件到預防接種受害救濟審議小組，由委員會審議。
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊指出，16日相驗，今天上午解剖，確認死因為腸骨靜脈栓塞併後腹腔出血、肺栓塞，是否與注射COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有關待衛福部判定。
住在中埔鄉的劉姓婦人，14日打第3劑莫德納疫苗，16日凌晨身體不適，經嘉義縣消防局送至嘉義聖馬爾定醫院急救無效。
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