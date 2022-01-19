嘉義婦人不適身亡曾打第3劑疫苗 家屬提受害救濟

「當你沒睡飽的時候，你其實是糟透了！」過往，大多數企業都認為，優秀的員工會熬夜工作，並視其為「榮譽勳章」。但美國軟體公司Basecamp執行長弗里徳表示，「睡飽」才是領導力的關鍵。由於「報復性熬夜」的狀況日益嚴重，專家提出設置「睡前鬧鐘」，以幫助減緩狀況。

2022-01-19 14:34