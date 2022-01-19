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國道4號潭子路段22日18:30通車 銜接台74可省20分鐘

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

趕上春節疏運。交通部高速公路局今天宣布，國道4號潭子路段將於1月22日下午6時30分開放通車，提供豐原及潭子地區民眾快速便捷的銜接台74線，將可節省約20分鐘的路程。

高公局說，國道4號台中環線豐原潭子段計畫銜接台74線的潭子路段，為該計畫之重要核心，在施工團隊的全力趕工下，將於1月22日下午6時30分通車。

高公局說，該次通車路段除潭子交流道至潭子系統交流道路段（含主線1公里及匝環道5.79公里）外，尚包括豐原2條連絡道，可提供豐原、潭子地區民眾一條快速進出台中市區地區道路。

高公局說，潭子連絡道是東西走向，兩端分別銜接豐興路（中89線）及福貴路，總長約1194公尺採雙向四車道設計，可提供潭子東、西側居民便捷道路。

另外，高公局說，豐原連絡道起自豐原市豐原大道2段586號旁，利用八寶圳灌溉渠道加蓋供作路幅，往南銜接並拓寬既有旱溪西路（該路段已於110年2月9日先行開放通車），並以豐原連絡道景觀橋跨越旱溪後，沿國道4號高架橋下方南行至潭子區仁愛路，全長約2.2公里，採雙向四車道設計，將可提供豐原南區民眾快速銜接潭子交流道，經由匝環道上至主線橋梁，續往南與既有台74線快速道路銜接。

高公局說，該次通車國道4號潭子路段尚未與既有國道4號銜接，惟可提供豐原及潭子地區民眾快速便捷的銜接台74線，將可節省約20分鐘的路程。

國道 車道

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