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台電員工餐廳好時髦！攜手IKEA採用循環家具顧環保

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
透過好設計、可耐久、好維護，兼具循環設計的IKEA家具家飾產品，重新打造台電的員工餐廳，讓餐廳更有溫度。圖／IKEA提供
透過好設計、可耐久、好維護，兼具循環設計的IKEA家具家飾產品，重新打造台電的員工餐廳，讓餐廳更有溫度。圖／IKEA提供

向來給人保守、傳統風格的台電，全新打造的總管理處員工餐廳，居然充滿北歐的時髦風格。原來是台電與IKEA攜手合作，共同啟動循環家具計畫，重新改造台電總管理處的員工餐廳，整體走北歐俐落極簡風格，更提供舒適的環境。

循環家具計畫是讓企業可以使用，以租代買的循環經濟模式，讓台電員工餐廳有了全新風貌，整體來說減少6噸家具廢棄物，IKEA則表示，希望在2030年達到，全面使用可再生與回收的材料，所有設計的產品，都要基礎於對於環境永續，讓IKEA的產品可以被修繕，再利用，然後回到供應鏈中。

IKEA為了台電員工餐廳重新設計打造，不只有專屬用餐空間，也考慮到休憩、辦公與會議，整體包括大型、中型、小型的座位區空間，也額外打造多功能休憩區與貴賓區，滿足多樣化的需求。

此次雙方合作的循環家具服務，重點就是當家具用品有毀損時，IKEA可以回收修繕，並提供其他家具使用，也代表著家具能夠被循環利用，降低全球的碳排放。

IKEA與台電合作打造員工餐廳，並使用循環家具計畫。圖／IKEA提供
IKEA與台電合作打造員工餐廳，並使用循環家具計畫。圖／IKEA提供
IKEA與台電合作，重新打造員工餐廳。圖／IKEA提供
IKEA與台電合作，重新打造員工餐廳。圖／IKEA提供
台電員工餐廳中，也有貴賓室，使用IKEA沙發。圖／IKEA提供
台電員工餐廳中，也有貴賓室，使用IKEA沙發。圖／IKEA提供

台電 IKEA

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